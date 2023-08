DIRETTA CANADIAN OPEN 2023/ Video streaming tv: la lotta per il numero 1 (oggi lunedì 7 agosto)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023: LA GRANDE OCCASIONE

Nella diretta del Canadian Open 2023 uno dei temi di grande interesse sarà anche la corsa al numero 1 Atp, che negli ultimi tempi è diventata un affare tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic quasi come fosse uno straordinario passaggio di consegne. La favolosa finale di Wimbledon, durata cinque ore e vinta dallo spagnolo al quinto set, non sarà purtroppo replicata a Toronto: infatti Djokovic sarà assente dalla Rogers Cup con la motivazione ufficiale di “stanchezza”, e il serbo ha già dato appuntamento al rivale agli Us Open, naturalmente in un’altra finale Slam.

Intanto però Alcaraz ha una bella occasione per allungare su Djokovic nel ranking Atp: l’anno scorso infatti il serbo non aveva giocato a Montréal, dunque guadagnerà zero punti (se non altro non ne perderà) mentre Alcaraz era stato incredibilmente sconfitto al secondo turno da Tommy Paul, dunque anche solo vincendo il match di esordio (avrà il bye al primo turno) riuscirà a guadagnare qualcosa. Tutti poi si aspettano che Alcaraz arrivi in fondo al Canadian Open 2023, dunque in vista degli Us Open è sicuramente un’opportunità da sfruttare per lo spagnolo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Canadian Open 2023 viene affidata a due diverse emittenti: come sempre, quando si tratta di un torneo Masters 1000, l’appuntamento si sdoppia. I match maschili vengono trasmessi sulla televisione satellitare, con Sky Sport Tennis (numero 205) come canale principale e Sky Sport Uno (numero 201) come “supporto”, mentre le partite femminili sono sulla web-tv federale SuperTennis, presente al numero 64 del telecomando. In entrambi i casi sarà possibile attivare i servizi di diretta streaming video per la mobilità: per gli abbonati al satellite e il torneo Atp abbiamo l’applicazione Sky Go, per chi invece volesse seguire il torneo Wta c’è il sito SuperTenniX.

UN ALTRO MASTERS 1000!

Torna lunedì 7 agosto il grande tennis, con la diretta del Canadian Open 2023: l’appuntamento fa parte della categoria Masters 1000 e inaugura la seconda parte di stagione che si gioca sul cemento, e sfocerà nell’ultimo Slam (ovviamente gli Us Open) passando anche dall’altro 1000 che è Cincinnati, e sarà già la settimana seguente. Periodo intenso, perché bisogna abituarsi al caldo (che non è lo stesso di Wimbledon, ovviamente) e soprattutto operare la transizione tra una superficie e l’altra; dunque anche questi saranno temi di cui tenere conto per approfondire la diretta del Canadian Open 2023.

Va ricordato che giocano sia gli uomini che le donne, ma in due posti diversi come è tradizione: il torneo maschile quest’anno è a Toronto, mentre la Wta è di stanza a Montréal. Ufficialmente è diverso anche il nome del torneo, o meglio cambia la lingua: Rogers Cup in Ontario, Coupe Rogers in Québec. Ora però bisogna affrontare gli argomenti principali che sono legati alla diretta del Canadian Open 2023, e tra questi ovviamente ci sono anche gli italiani che sperano finalmente di poter fare un bel salto di qualità in un torneo considerato importante nel panorama della stagione del tennis mondiale.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del Canadian Open 2023 si apre intanto alle ore 17:00 di casa nostra, ovviamente il fuso orario conta e dunque molti dei match cui assisteremo saranno di notte, per quanto riguarda l’Italia e la zona europea. Abbiamo accennato ai nostri rappresentanti: Jannik Sinner, deluso da come è finita a Wimbledon al netto di aver affrontato Novak Djokovic, è testa di serie numero 7 ed è l’unico azzurro a fare parte del seeding. Appena fuori troviamo Lorenzo Musetti, che è in grande crescita: il carrarese sta trovando la sua forma migliore e sembra davvero pronto ad esplodere sul circuito, anche se ora chiaramente dovrà confermarlo.

Ci sono anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego: il romano si è ritrovato a Wimbledon ma deve fare altri passi per tornare al top della forma, il piemontese resta un giocatore capace di ottime cose ma forse ancora troppo “nella media”, intanto a Umag ha raggiunto la semifinale che ha perso contro Stan Wawrinka, ma eravamo sulla terra e il cemento è una superficie sulla quale Sonego fatica certamente di più. Ad ogni buon conto nella diretta del Canadian Open 2023 le speranze non mancano, speriamo che gli italiani facciano strada nel tabellone del torneo Masters 1000.











