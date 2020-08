Diretta Cantù Brescia/ Streaming video tv: Supercoppa basket 2020, gruppo A

Cantù Brescia, in diretta dal PalaBancoDesio alle ore 20:00 di sabato 29 agosto, è valida per la prima giornata del gruppo A nella Supercoppa Italiana 2020 di basket: siamo nel girone lombardo, che comprende anche Olimpia Milano e Varese che infatti si sfidano nel pomeriggio. La manifestazione rappresenta una novità assoluta come formula: per la prima volta infatti la Lega ha deciso di aprirla a tutte le squadre partecipanti al massimo campionato, una scelta che è diretta conseguenza del lockdown che ha impedito di portare a termine la stagione precedente. Tutto cancellato, e dunque si riparte da zero: la Supercoppa durerà un mese e si concluderà a Bologna con la Final Four, cui si qualificheranno le vincenti dei quattro gironi. Per il momento allora è tutto ancora in divenire, anche se per adesso i roster appaiono completi. Staremo dunque a vedere quello che succederà nella diretta di Cantù Brescia; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche valutazione circa il contesto nel quale queste due squadre si affrontano nella prima giornata del torneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Brescia sarà trasmessa su Eurosport, e questo vale per tutte le partite della Supercoppa Italiana 2020: il canale è disponibile sul digitale terrestre, sul decoder di Sky e anche sulla piattaforma DAZN. In casi di contemporaneità delle gare sarà possibile sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player e seguire le immagini in diretta streaming video, ovviamente utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CANTU’ BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Per la diretta di Cantù Brescia, la prima cosa che dobbiamo dire di entrambe le squadre è che sono ripartite dagli stessi allenatori: l’Acqua San Bernardo ha confermato il veterano Cesare Pancotto mentre la Germani punta nuovamente su Vincenzo Esposito, che l’anno scorso stava conducendo una stagione ottima ma ha dovuto fermarsi sul più bello. Le ambizioni della Leonessa non sono cambiate: giocare i playoff e provare magari a migliorare quella semifinale del 2018 che aveva rappresentato il punto più alto della storia, in una stagione nella quale era anche arrivata la finale di Coppa Italia. Cantù invece parte da una situazione diversa: negli ultimi anni la società brianzola ha penato anche solo per garantirsi l’iscrizione al massimo campionato, di riffa o di raffa si è sempre salvata ma sembrano essere lontani i tempi in cui arrivava a giocare le finali scudetto. Ad ogni modo entrambe le squadre hanno rappresentato una realtà positiva nel basket italiano degli ultimi anni; le profonde modifiche al roster sono ancora da valutare sul parquet ma ancora una volta Brescia sembra avere una qualità migliore, staremo a vedere se le cose andranno così a cominciare da questa partita di Supercoppa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA