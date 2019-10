Diretta Cantù Reggio Emilia/ Streaming video tv: prima interna per i brianzoli (A1)

Cantù Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Gianluca Sardella e Federico Brindisi; squadre in campo alle ore 17:30 di domenica 6 ottobre per la terza giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Al PalaBancoDesio arriva l’esordio interno nella stagione dei brianzoli, che hanno riposato la scorsa settimana: il torneo dell’Acqua San Bernardo è iniziato come meglio non si poteva, ovvero con una vittoria sul difficile campo di Brindisi che ci ha già detto quale possa essere il livello di pericolosità di una società storica, a caccia della gloria passata e non troppo lontana negli anni. Reggio Emilia invece continua nel suo percorso recente: un calo nelle prestazioni dato anche e soprattutto dall’addio di Massimiliano Menetti, che l’anno scorso ha portato ad una salvezza complessa mentre in questa stagione ha già fatto registrare due sconfitte. Le retrocessioni sono due: la Grissin Bon dovrà sudare parecchio per confermare la categoria e allora vedremo quello che succederà oggi nella diretta di Cantù Reggio Emilia, mentre presentiamo i temi principali di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Reggio Emilia non è una di quelle disponibili per questo turno di campionato: tuttavia l’intera gamma della Serie A1 di basket è fornita dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque anche per questa sfida del PalaBancoDesio gli abbonati avranno la possibilità di assistere alle immagini in diretta streaming video disponendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it.

DIRETTA CANTU’ REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Come detto dunque, Cantù Reggio Emilia è solo la seconda partita giocata dai brianzoli in questo campionato: passato ad avere squadre dispari, il torneo di Serie A1 prevede che una squadra riposi giornata per giornata, dunque prima casalinga per una società che nonostante i tanti problemi finanziari e i passaggi di proprietà dell’era recente è sempre riuscita a presentare progetti tecnici concreti e competitivi, anche se non sempre sono arrivati i playoff (come nell’ultima stagione). Chiaramente una piazza come quella canturina parte sempre per il massimo degli obiettivi, senza giocare al ribasso; interessante invece quello che hanno deciso di fare a Reggio Emilia, dove per ripartire si è deciso di puntare sul quel Maurizio Buscaglia che ha portato Trento ad essere una delle potenze del basket italiano, conducendola anche alla semifinale di Eurocup ma soprattutto a due finali scudetto consecutive. L’obiettivo realistico rimane quello di salvarsi, l’asticella potrebbe alzarsi nel corso della stagione ma per come è cominciata si è già capito che bisognerà lottare con grande umiltà e realismo.



