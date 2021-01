Diretta Cantù Varese/ Streaming video tv: una classica molto al ribasso (basket A1)

DIRETTA CANTÙ VARESE: DERBY DELICATISSIMO A DESIO

Cantù Varese, partita che sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Denis Quarta e Valerio Grigioni, si gioca al PalaBancoDesio con palla a due alle ore 16:00 di domenica 31 gennaio: valido per la 18^ giornata di basket Serie A1 2020-2021, il derby lombardo torna a farci compagnia ma bisogna dire che è davvero triste vedere quale sia il contesto del momento. Infatti le due squadre sono ultime in classifica, mestamente: la Openjobmetis ha saltato le ultime tre partite per un focolaio di Coronavirus, mercoledì ha recuperato a Trieste e perso nettamente, dunque ha peggiorato ancor più la sua situazione.

Quella dell’Acqua San Bernardo non è migliore: i brianzoli non sono mai riusciti a trovare ritmo in questa stagione, come confermato dal netto ko di Pesaro arrivato nell’ultima giornata. Dunque una grande classica che si giocherà con tanta paura, perché la retrocessione rimane un fantasma ora assolutamente concreto per entrambe. Vedremo quale delle due squadre riuscirà a prendersi la vittoria nella diretta di Cantù Varese; aspettando che la partita cominci, proviamo a fare una valutazione rapida sui temi principali che sono legati al derby.

DIRETTA CANTÙ VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Varese non sarà una di quelle trasmesse dalla nostra televisione per questo turno di campionato: dunque l’unico appuntamento utile per seguire questa partita di Serie A1 è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che le fornisce tutte tramite il servizio di diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili sul match – tabellino play-by-play e referto – ma anche sul campionato, come la classifica e le statistiche di tutte le squadre e i giocatori.

DIRETTA CANTÙ VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Tanti dubbi in Cantù Varese, ma non si può non partire dal fatto che questa partita, per come ci si arriva, rappresenta il segno dei tempi: grandi società che sono state costrette a ridimensionarsi e che oggi affrontano una situazione delicata economicamente prima che sul piano tecnico. Per la Openjobmetis le cose si sono complicate ulteriormente a causa del Coronavirus: a Trieste sono andati in sette e la sconfitta netta, per una volta, non è stata salutata dalle solite critiche dei tifosi (abituati a ben altri scenari) ma dall’applauso per come la squadra ha combattuto. Resta l’ultimo posto in classifica e un campionato pessimo, e questo ovviamente vale anche per Cantù: la stessa Acqua San Bernardo nonostante il ritorno di Frank Gaines versa ancora in una situazione davvero complicata, non riesce a sollevare la testa ma se non altro oggi giocherà in casa, avendo già vinto il derby di andata. A questo punto l’unica speranza per le due gloriose società è che qualche altra squadra faccia peggio o che le regole cambino in corsa, ma per il momento questo è il quadro che si trovano ad affrontare…



