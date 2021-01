Diretta Pesaro Cantù/ Streaming video tv: marchigiani favoriti (basket)

DIRETTA PESARO CANTÙ: I CANTURINI VOGLIONO RIFARSI!

Pesaro Cantù, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Gabriele Bettini e Marco Vita, si gioca alle ore 18.30 di questa sera, domenica 24 gennaio 2021, per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A di basket 2020-2021, secondo turno del girone di ritorno. Presentando la diretta di Pesaro Cantù, che andrà in scena presso la Vitrifrigo Arena della città marchigiana, dobbiamo evidenziare le assai diverse posizioni in classifica delle due formazioni. Applausi per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che l’anno scorso di questi tempi sembrava già condannata a una inesorabile retrocessione poi “congelata” del Covid e invece in questo campionato sta recitando da protagonista e si è qualificata alle Final Eight di Coppa Italia per la prima volta dopo molti anni di assenza. Discorso ben diverso invece per la Acqua San Bernardo Cantù, che naviga infatti al penultimo posto in classifica ed è dunque a rischio: sulla carta allora potrebbero essere favoriti i padroni di casa, ma sarà davvero così?

DIRETTA PESARO CANTÙ STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Cantù non sarà disponibile, dunque tifosi ed appassionati dovranno affidarsi alla diretta streaming video che sarà disponibile sulla piattaforma Eurosport Player (su abbonamento), che trasmette tutte le partite della Serie A di basket. Altrimenti, ricordiamo come primo punto di riferimento il sito Internet della Lega Basket, con tutte le informazioni in tempo reale sulle partite.

DIRETTA PESARO CANTÙ: IL CONTESTO

La diretta di Pesaro Cantù ci presenterà dunque situazioni e obiettivi molto diversi per le due formazioni in campo. A dire il vero, i marchigiani di coach Jasmin Repesa sono reduci da una pesantissima sconfitta per 99-74 a Sassari domenica scorsa, ma questo non intacca l’eccellente campionato disputato fino a questo momento dalla Carpegna Prosciutto, che anzi vorrà rialzarsi al più presto da quella batosta, sfruttando un turno sulla carta favorevole e facendo tesoro degli errori compiuti in Sardegna. Senza dubbio domenica scorsa in proporzione ha fatto meglio Cantù, che ha ceduto per 82-91 a una Virtus Bologna finora sempre vittoriosa in trasferta e che ha fatto festa anche in Brianza nonostante una buona prestazione da parte della Acqua San Bernardo, alla quale non erano bastati i 64 punti in tre di Gaines, Bigby-Williams e Smith, ma che giocando di nuovo così potrebbe sperare di fare il colpaccio stasera a Pesaro.



