DIRETTA CARINI VS KHELIF STREAMING: UN MATCH MOLTO DISCUSSO (BOXE OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 1 AGOSTO)

È arrivato il momento di uno degli eventi più discussi delle Olimpiadi Parigi 2024: stiamo parlando della diretta Carini vs Khelif, siamo “solo” agli ottavi del torneo di boxe femminile categoria 66 kg ma di questo match si è parlato tantissimo già nei giorni scorsi, perché la nostra pugile Angela Carini è costretta a combattere contro l’algerina Imane Khelif, la pugile che possiamo considerare intersex perché trans sarebbe un termine improprio, ma certamente ha caratteristiche fisiche fortemente mascoline.

Il tema è molto delicato, ma sicuramente la diretta Carini vs Khelif rischia di proporci un incontro non equo, che dovrebbe essere una delle caratteristiche dello sport agonistico. Non si fa combattere un peso piuma contro un peso massimo (per fare un paragone che sia relativo sempre alla boxe), qui la confusione aumenta perché Imane Khelif era stata esclusa dagli scorsi Mondiali in base alle regole della Federazione internazionale, ma alle Olimpiadi decide il CIO, che ha ammesso l’algerina. Staremo allora a vedere che cosa succederà nella diretta Carini vs Khelif…

CARINI VS KHELIF DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH

L’evento attirerà quindi molta più attenzione di quanto sarebbe stato per un normale incontro a questo punto del torneo di boxe: possiamo allora immaginare che la diretta tv Carini vs Khelif possa trovare spazio anche in chiaro sulla Rai (Rai Due o Rai Sport più lo streaming di Rai Play), oltre che sui canali di Eurosport e sulla diretta streaming video di Discovery Plus, che segue integralmente i Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, CARINI VS KHELIF OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA CARINI VS KHELIF: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Carini vs Khelif sarà per entrambe il debutto alle Olimpiadi Parigi 2024 perché sia l’azzurra sia l’algerina sono state esentate dal primo turno preliminare e hanno avuto un posto di diritto agli ottavi di finale. Purtroppo ad Angela Carini è toccato subito lo scomodo incrocio con Imane Khelif, complicato sotto ogni punto di vista. Vogliamo limitarci all’aspetto sportivo e allora il tema è il rischio di una mancanza di equità competitiva.

Ciò vale a maggior ragione in uno sport molto fisico come il pugilato, tanto che l’ammissione di Imane Khelif alle Olimpiadi Parigi 2024 ha suscitato reazioni indignate anche da molti personaggi del mondo della boxe, comprese alcune pugili che in passato hanno combattuto contro l’algerina. Oggi il confronto tocca ad Angela Carini e speriamo di poter pensare solo alla sfida agonistica e non ad eventuali rischi per la sua incolumità nella diretta Carini vs Khelif…