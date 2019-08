Diretta Carpi Cesena/ Streaming video tv: bel derby al Cabassi (Serie C)

Carpi Cesena, in diretta dallo stadio Sandro Cabassi, è il derby dell’Emilia-Romagna in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto 2019, per la prima giornata del girone B del campionato di Serie C 2019-2020. Carpi Cesena si annuncia senza dubbio come una partita interessante, anche se le due formazioni nello scorso campionato erano divise da ben due categorie: il Carpi infatti cerca di ripartire dopo la retrocessione dalla Serie B, il Cesena invece dopo il fallimento di un anno fa si era ritrovato in Serie D, dalla quale però è stato subito promosso. Indicazioni molto positive per i romagnoli anche dalla Coppa Italia di Serie C, dove il Cesena ha passato il primo turno con due vittorie su due, ha fatto bene comunque anche il Carpi nella Coppa Italia maggiore, nella quale gli emiliani hanno vinto a Livorno e si sono poi fermati solo ai calci di rigore contro il Cittadella.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Cesena non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI CESENA

Adesso è giunto il momento di analizzare le probabili formazioni attese per Carpi Cesena. La squadra di Giancarlo Riolfo può certamente ripartire dalla bella prestazione messa in campo contro il Cittadella nello scorso turno di Coppa Italia: modulo 4-3-3 per il Carpi che era sceso in campo dal primo minuto con Rossini; Lomolino, Carta, Ligi, Pezzi; Pellegrini, Hraiech, Sabotic; Saric, Jelenic, Vano. Per il Cesena di Francesco Modesto dopo le due vittorie in Coppa Italia è arrivato anche un bel pareggio in amichevole contro il Milan. Ricordiamo dunque il 3-4-3 romagnolo in questo match di prestigio: Agliardi; Maddaloni, Brignani, Sabato; Capellini, Franco, Rosaia, Valeri; Borello, Sarao, Cortesi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Carpi Cesena. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci danno favoriti i padroni di casa del Carpi. Il segno 1 infatti è quotato a 2,00, si sale poi a 3,15 in caso di segno X ed infine il segno 2 varrebbe 3,60 volte la posta in palio, naturalmente in caso di una vittoria del Cesena allo stadio Cabassi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA