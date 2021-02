Diretta Carpi Imolese/ Streaming video tv: un derby delicato (Serie C)

DIRETTA CARPI IMOLESE: PADRONI DI CASA FAVORITI?

Carpi Imolese, in diretta dallo stadio Sandro Cabassi di Carpi, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 7 febbraio 2021, per la ventitreesima giornata di Serie C nel girone B. Si torna in campo a pochissimi giorni di distanza da un turno infrasettimanale che ha dato un nuovo aspetto anche alla diretta di Carpi Imolese, uno dei tanti derby dell’Emilia Romagna nel girone B.

Notizie molto buone per quanto riguarda gli ospiti dell’Imolese, che infatti mercoledì hanno vinto con un perentorio 3-0 ai danni della FeralpiSalò: con soli 19 punti la posizione in classifica resta critica, ma certamente è stata una grossa iniezione di fiducia per l’Imolese. Il Carpi invece ha incassato una clamorosa sconfitta per 4-0 sul campo del Fano giovedì, con 27 punti resta in sospeso tra la zona playoff e quella a rischio ma serve rialzare subito la testa dopo una batosta del genere. Che cosa potrà succedere quindi in Carpi Imolese?

DIRETTA CARPI IMOLESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Imolese non sarà garantita sui canali di Sky Sport, che da qualche settimana trasmette ad ogni giornata alcune partite di Serie C. Di conseguenza, l’appuntamento sarà solamente con la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del terzo campionato italiano su abbonamento oppure acquistando l’evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI IMOLESE

Eccoci adesso all’analisi delle probabili formazioni di Carpi Imolese in base alle scelte dei due allenatori nelle ultime uscite delle due squadre. Disegniamo allora per il Carpi un 3-5-2 con Sabotic, Ercolani e Venturi nella difesa a tre davanti al portiere Rossini; nel folto centrocampo a cinque ecco invece Eleuteri, Bellini, Fofana, Ghion e Llamas da destra a sinistra, infine il tandem d’attacco potrebbe essere formato da De Cenco e De Sena. Per gli ospiti dell’Imolese invece ci si può rifare a un modulo 4-3-3 con Siano in porta; davanti a lui il reparto difensivo a quattro con Rondanini, Boccardi, Carini e Della Giovanna; nel terzetto di centrocampo Masala, Torrasi e Lombardi, infine il tridente offensivo con Bentivegna, Tommasini e Piovanello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Carpi Imolese in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti, per cui il segno 1 è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria dell’Imolese.



