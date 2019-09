Diretta Carpi Vicenza/ Streaming video e tv: anticipo di lusso al Cabassi (Serie C)

Carpi-Vicenza, in diretta dallo stadio Cabassi, e prevista oggi sabato 7 settembre 2019 alle ore 20.45, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone B. Dopo la retrocessione dalla Serie B che ha chiuso di fatto il quadriennio più importante della storia del Carpi, gli emiliani hanno iniziato in maniera spettacolare il nuovo campionato, prima calando il poker all’esordio in casa contro il Cesena, poi espugnando 2-3 il campo del Sudtirol, partita emozionante vinta in casa degli altoatesini grazie a un gol di Hraiech e alla doppietta di Vano che ha ribaltato lo svantaggio, dal 2-1 al 2-3. Il Vicenza invece dopo un non esaltante pari a reti bianche in casa del Modena non ha steccato la prima in casa, battendo 3-1 la Fermana al Menti grazie alle reti di Giacomelli su rigore, Arma e Marotta. Per quello che si è visto in avvio di stagione, in questa sfida potrebbero già trovarsi di fronte due potenziali e credibili pretendenti alla Serie B.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Carpi Vicenza di oggi sabato 7 settembre 2019 non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI VICENZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Carpi-Vicenza, sabato 7 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Cabassi. I padroni di casa emiliani allenati da Riolfo schiereranno un 4-3-1-2 con Nobile; Pellegrini, Varoli, Ligi, Sarzi Puttini; Carta, Pezzi, Saber; Saric; Jelenic, Vano. Risponderà il Vicenza di Di Carlo schierato con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Grandi, Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Emmanuello, Scoppa, Cinelli; Giacomelli; Marotta, Arma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Vicenza favorito per la conquista dei tre punti contro il Carpi. Vittoria interna proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio viene quotato 3.10 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.45. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.70, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA