DIRETTA/ Carrarese Alessandria video streaming tv: precedenti in equilibrio

DIRETTA CARRARESE ALESSANDRIA: TESTA A TESTA

Passiamo per la diretta di Carrarese Alessandria ad analizzare i precedenti tra le due squadre. In Toscana la gara, prima di oggi, si è già disputata in altre sei occasioni. Il bilancio è in perfetto equilibrio infatti ci parla di due vittorie a testa e anche due pareggi. L’ultimo precedente è una gara del novembre del 2020 terminata col risultato finale di 0-2. In quel caso i grigiorossi la decisero nella ripresa, dopo un primo tempo a reti inviolate, grazie ai gol di Corazza al 55esimo e di Castellano al 70esimo.

Passiamo poi all’ultimo match vinto dai padroni di casa contro questo avversario e cioè un 2-1 del novembre 2017. La partita fu sbloccata da una rete di Marconi al sedicesimo minuto. Alla fine della prima frazione di gioco la pareggiava con una bella giocata Ciccio Tavano. Pronti via nella ripresa il gol in grado di ribaltare il match fu messo a segno con una bella giocata da Biasci poi sostituito da Cais. Cosa accadrà oggi? (Matteo Fantozzi)

CARRARESE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Alessandria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Carrarese Alessandria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI IN DIFFICOLTÀ!

Carrarese Alessandria, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Crocevia importante per le due squadre, a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi, ovvero playoff e salvezza.

La Carrarese occupa il nono posto insieme alla Lucchese a quota 33 punti, frutto di dieci vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte. Tre ko di fila per i gialloblu, l’ultimo per 4-0 contro la Virtus Entella. L’Alessandria invece è diciassettesima con 21 punti, raccolti con cinque vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte. Un ko nell’ultimo turno per i grigi: 3-2 contro la capolista Reggiana.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE ALESSANDRIA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Carrarese Alessandria. Partiamo dalla formazione toscana, schierata con il consueto 3-5-2: Satalino, Imperiale, Marino, Pelagatti, Grassini, Della Latta, Cerretelli, Coccia, Cicconi, Capello, Giannetti. Passiamo adesso ai piemontesi, in campo con il 4-2-3-1: Liverani, Rota, Checchi, Bellucci, Baldi, Nichetti, Guidetti, Lamesta, Galeandro, Gazoul, Sylla.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Carrarese Alessandria è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria della Carrarese è a 1,53, il pareggio è quotato 3,90, mentre il successo dell’Alessandria è a 5,60. L’Under 2,5 è a 1,72, mentre l’Over 2,5 è a 1,97. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.

