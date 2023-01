Video/ Entella Carrarese (4-0) gol e highlights: poker e vittoria per Volpe!

Video Entella Carrarese che vede di fronte la formazione terza in classifica con tanta voglia di agguantare il secondo posto del Cesena, contemporaneamente in campo lo stesso orario contro la Fermana. Comincia benissimo la Virtus Antella con diversi attacchi uno su tutti i Merkaj molto attivo senza trovare la rete, ma non per molto. Sblocca la partita Corbari abile a spedire la palla in rete bucando il portiere avversario. Non trova ancora il goal mercati ma è soltanto questione di tempo perché al minuto 43 un regalo della difesa avversaria con un passaggio in orizzontale gli permette di trovare la rete del due a zero. Dopo il goal di mercato e timida reazione da parte della formazione ospite è duplice fischio squadra l’intervallo con l’Entella che sta confermando il momento il suo terzo posto.

Secondo tempo completamente a tinte biancocelesti per la Virtus Entella. La formazione ligure impiega soltanto due minuti, dopo l’inizio del secondo tempo, per trovare la rete del 3-0. A segno Rada con un mancino che si insacca dove il portiere, non può mai arrivare. Carrarese in completa difficoltà contro la formazione ligure di casa, difatti subisce anche il quarto goal con la marcatura di Zamparo, attaccante della Virtus Entella che chiude il match con il poker sul 4-0.

VIDEO ENTELLA CARRARESE: IL TABELLINO

ENTELLA: Barlocco L., Borra D. (Portiere), Chiosa M., Corbari A. (dal 28′ st Dessena D.), Merkaj S. (dal 31′ st Morosini L.), Parodi L. (dal 28′ st Sadiki K.), Pellizzer M., Rada A. (dal 19′ st Paolucci A.), Ramirez G. (dal 19′ st Siatounis A.), Zamparo L., Zappella D.. A disposizione: De Lucia V. (Portiere), Dessena D., Di Mario S., Faggioli A., Favale G., Giammaresi M., Meazzi L., Morosini L., Paolucci A., Paroni A. (Portiere), Reali S., Sadiki K., Siatounis A., Tascone S.

CARRARESE: Capello A., Cerretelli F., Cicconi M., Coccia L., Della L. S., Giannetti N. (dal 26′ st Bernardotto G.), Grassini D. (dal 26′ st Frey D.), Imperiale M., Marino A., Pelagatti C., Satalino G. (Portiere). A disposizione: Bernardotto G., D’Ambrosio D., Energe A., Folino F., Frey D., Gatti D. (Portiere), Palmieri R., Pinto P., Rovida W. (Portiere)

Reti: al 22′ pt Corbari A. (Entella) , al 44′ pt Merkaj S. (Entella) , al 2′ st Rada A. (Entella) , al 36′ st Zamparo L. (Entella) .

Ammonizioni: al 24′ st Chiosa M. (Entella) al 39′ st Cerretelli F. (Carrarese).











