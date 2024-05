DIRETTA TORRES BENEVENTO/ Video streaming tv: che equilibrio nei precedenti (playoff Serie C, 25 maggio 2024)

DIRETTA TORRES BENEVENTO: I TESTA A TESTA

Quasi pronti a vivere la diretta di Torres Benevento, facciamo un passo indietro ricordando che i precedenti tra queste due squadre sono sette e che il bilancio, dopo la sfida di martedì sera, è in perfetto equilibrio: tre vittorie a testa e un pareggio, che corrisponde al primo incrocio di sempre andato in scena nell’ottobre 2000. Torres e Benevento si affrontano in questi playoff dopo 21 anni: l’ultima partita infatti risaliva alla stagione 2002-2003 e l’aveva vinta la squadra sannita al Ciro Vigorito, dopo che gli isolani si erano imposti per 2-0 al Vanni Sanna con i gol di Marco Sansovini e Alessandro Frau, appena prima che Alberto Nocerino lasciasse il Benevento in inferiorità numerica.

Il dato davvero curioso rispetto al testa a testa di Torres Benevento è quello relativo alle trasferte: chi ha giocato fuori casa non ha mai vinto, la Torres ha il 100% di successi casalinghi e per contro ha pareggiato in casa giallorossa almeno una volta, ma possiamo anche citare il fatto che il Benevento non ha concesso alcun gol nel suo stadio alla squadra sarda. Stasera però siamo al Vanni Sanna, dove l’unica rete sannita è stata segnata, nell’ottobre di 23 anni fa, da Alessandro Manni. Questi i numeri, il resto ce lo dirà tra poco il campo… (agg. di Claudio Franceschini)

TORRES BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Torres Benevento dovrete avere un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: infatti questa fase dei playoff di Serie C viene fornita dalla televisione satellitare, ma tramite i canali Sky Sport che si trovano dal numero 251 in avanti, sul vostro decoder. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, tutti i clienti dell’emittente potranno attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go, utilizzando i dati del proprio abbonamento e poi installandola su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SANNITI IN VANTAGGIO!

Manca sempre meno al grande appuntamento con la diretta di Torres Benevento: il ritorno dei quarti di finale playoff in Serie C 2023-2024 si gioca alle ore 20:30 di sabato 25 maggio, al Vanni Sanna gli isolani vanno a caccia dell’ennesimo miracolo stagionale e cioè il ribaltone ai danni dei sanniti. Va infatti detto che martedì sera il Benevento ha vinto 1-0 in casa: un risultato che, secondo il regolamento, permette alla Torres di replicarlo come gol di scarto per accedere in semifinale, essendo gli isolani meglio piazzati nel corso della stagione regolare.

La Torres dunque procederebbe nei playoff di Serie C con una vittoria con qualunque risultato, ma il Benevento naturalmente può anche pareggiare: gli stregoni di conseguenza partono in vantaggio questa sera, ma noi sappiamo che la post season sa essere imprevedibile e i sardi hanno giocato un grande campionato, dunque non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella diretta di Torres Benevento, aspettando la quale possiamo fare come sempre una breve analisi delle squadre schierate in campo, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES BENEVENTO

Avvicinandoci alla diretta di Torres Benevento leggiamo dunque le probabili formazioni delle due squadre. Alfonso Greco si affida al 3-4-1-2, nel quale ovviamente resta confermato il trio offensivo: Ruocco alle spalle di Scotto e Fischnaller, i tre hanno segnato 33 gol combinati nella stagione regolare. Giorico e Mastinu saranno i centrali di centrocampo, a destra avremo Zecca mentre sull’altro versante Liviero potrebbe prendere il posto di Zambataro; per quanto riguarda la difesa le cose non dovrebbero cambiare, dunque terzetto formato da Idda, Antonelli e Dametto a protezione del portiere Zaccagno.

Qualche dubbio in più nel Benevento di Gaetano Auteri: rispetto a martedì almeno uno tra Ciano, Starita e Alexis Ferrante dovrebbe tornare titolare per Perlingieri, Lanini può tornare a fare il centravanti mentre Ciciretti potrebbe nuovamente abbassarsi e giocare a sinistra partendo dal centrocampo, con Improta sull’altro versante. Qui però occhio a Masciangelo per un atteggiamento maggiormente difensivo; il modulo potrebbe tornare al 3-5-2, in questo caso con Nardi e Talia ci sarebbe anche Davide Agazzi in mezzo. Difesa con Berra, Capellini e Viscardi schierati in linea, il portiere sarà come sempre Paleari.











