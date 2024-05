DIRETTA CARRARESE JUVENTUS U23/ Video streaming tv: si va in doppia cifra! (playoff Serie C, 25 maggio 2024)

DIRETTA CARRARESE JUVENTUS U23: I TESTA A TESTA

Come dicevamo già nel presentare la partita di andata, la diretta di Carrarese Juventus U23 ha già una storia particolarmente fitta, considerando che la Next Gen bianconera ha iniziato il suo percorso sei anni fa: con la partita di questa sera di arriva alla doppia cifra di incroci, in un bilancio che vuole i marmiferi in vantaggio con cinque vittorie contro due. Di conseguenza, abbiamo anche due pareggi tra cui quello di quattro giorni fa; la Juventus U23 ha battuto la Carrarese solo nella stagione 2020-2021, ma appunto lo ha fatto anche in trasferta perché nella prima giornata di ritorno di quel girone B era stato il gol di Félix Correa a timbrare il colpo esterno.

Va anche detto che le due squadre si erano già incrociate ai playoff, due anni fa: era addirittura il mese di luglio e, sempre nei quarti di finale, ma in gara secca proprio a causa del ritardo con cui era iniziata la post season, si era qualificata la Carrarese grazie al miglior posizionamento in classifica. Nel primo tempo i gol di Nicola Valente e Saveriano Infantino avevano fatto scappare i marmiferi, inutile la rimonta di Giacomo Vrioni e Alejandro Marques perché, appunto, alla Juventus U23 il pareggio non era stato sufficiente per prendersi la semifinale. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE CARRARESE JUVENTUS U23 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Come per tutte le partite dei playoff di Serie C, anche la diretta tv di Carrarese Juventus U23 sarà fornita dalla televisione satellitare: l’appuntamento nello specifico sarà sui canali di Sky Sport, dal 251 in avanti, e dunque dovrete aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio per assistere al match, che in alternativa sarà fruibile anche con il servizio di diretta streaming video di Carrarese Juventus U23 grazie all’applicazione Sky Go, installabile e attivabile sui vostri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

MARMIFERI FAVORITI!

La diretta di Carrarese Juventus U23 ci farà compagnia dalle ore 20:30 di sabato 25 maggio 2024: è il ritorno dei quarti di finale playoff in Serie C 2023-2024, dopo la sfida di andata regna l’equilibrio perché ad Alessandria è finita 1-1. La Carrarese comunque ha un bel vantaggio, cioè quello di avere due risultati su tre a disposizione: essendosi piazzata meglio in classifica nella regular season, gioca in casa la partita di ritorno e soprattutto può permettersi di procedere verso la semifinale playoff con differenza reti pari, dunque con un altro pareggio.

La Juventus U23 è quindi obbligata a vincere in trasferta, ma attenzione: nel corso della post season la Next Gen bianconera ha eliminato fuori casa Pescara e Casertana, dunque ha già timbrato due imprese e ora sogna di ripetersi, continuando a coltivare quel grande progetto che sarebbe la Serie B, ovviamente per la prima volta nella storia. Nell’attesa che la diretta di Carrarese Juventus U23 prenda il via, proviamo a considerare il modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo allo stadio dei Marmi, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE JUVENTUS U23

Nel 3-4-2-1 di Antonio Calabro per Carrarese Juventus U23 potrebbe esserci qualche variazione rispetto a martedì: anche in difesa dove Coppolaro può formare con Imperiale e Illanes il terzetto a protezione di Bleve, a centrocampo poi abbiamo Palmieri e Zuelli che insidiano Schiavi e Capezzi (comunque favoriti) e sulle fasce occhio a Grassini per la destra, in ballottaggio con Zanon mentre a sinistra dovrebbe giocare Cicconi. Davanti, tanta disponibilità: Panico e Della Latta – o Leonardo Morosini – si piazzano a supporto della prima punta, qui il testa a testa sarà tra il favorito Finotto e Giannetti.

Massimo Brambilla imposta un modulo speculare: Savona, Muharemovic e Pedro Felipe sono i difensori che stanno davanti a Daffara, a centrocampo agiscono Damiani e Hasa con due esterni che potrebbero cambiare, perché Turicchia a sinistra insidia Rouhi che può spostarsi a destra prendendo il posto di Comenencia, poi da valutare ovviamente Mbangula che può trovare posto sulla trequarti, dove però dovrebbe sostituire uno tra Nonge e Sekulov. Come prima punta infatti giocherà sicuramente Guerra, anche la Juventus U23 ha comunque tante frecce al suo arco.











