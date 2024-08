DIRETTA CARRARESE CATANIA: CHI È FAVORITO?

Il clima torrido non fa che infuocare gli spettatori sugli spalti per questa diretta Carrarese Catania, le due formazioni oggi 3 agosto 2024 alle ore 18 per il primo turno della fase ad eliminazione della Coppa Italia. Ovviamente le due compagini non potranno essere al 100% visto che la stagione deve ancora cominciare, ma iniziare bene porterebbe sia liquidità nelle casse dei due team ma anche fiducia tra i giocatori e l’ambiente. Insomma, oggi ci si gioca molto e non vediamo l’ora di commentarlo insieme a voi.

Sulla carta partono favoriti i toscani, questa previsione però è frutto della bellissima run in Serie C dello scorso campionato in cui i gialloblu sono riusciti ad accedere al campionato cadetto italiano. Dall’altra parte invece abbiamo i rossoblu siciliani che si trovano impegnati ancora in Serie C, e questo potrebbe essere un banco di prova importante per capire bene le reali potenzialità della rosa.

CARRARESE CATANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Purtroppo sarà difficile seguire la diretta Carrarese Catania, infatti la rete che detiene i diritti per tutta la Coppa Italia ossia Mediaset, non ha comunicato se intende trasmettere questo match. In caso vi terremo aggiornati e vi invitiamo a rimanere su questa pagina per seguire live la diretta testuale insieme a noi.

DIRETTA CARRARESE CATANIA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo come di consueto alle probabili formazioni della diretta Carrarese Catania, sfida che dovrebbe permetterci di vedere l’undici titolare fin da subito e infatti non dovrebbe sorprenderci l’idea di leggere nelle distinte Della Latta per i toscani, insieme a lui poi anche Schiavi capace di spaccare il campo con le sue percussioni dentro l’area.

Per il Catania invece non dovrebbe mancare Welbeck, ma anche il nuovo acquisto di lusso: Sturaro. Centrocampista di quantità che dopo una bella stagione con la Juventus non è riuscito mai a trovare la continuità giusta per affermarsi nel campionato che conta.

CARRARESE CATANIA, LE QUOTE

In ultima battuta vediamo invece le quote relative alla diretta Carrarese Catania, sfida che vede come favoriti i toscani secondo la Snai, infatti il bookmaker mette un bel 1,5 per la loro vittoria. Mentre i rossoblu vincenti sono dati a 3,2. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece ha una quota di 3. Si intende ovviamente nei primi novanta minuti escludendo il recupero.