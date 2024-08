DIRETTA GOL IMPERDIBILE: RISULTATI E LIVE SCORE PER IL RITORNO DEL 2° TURNO DI QUALIFICAZIONE ALLA EUROPA LEAGUE 2024-2025

L’estate all’insegna del calcio europeo passa oggi – giovedì 1 luglio 2024 – per i risultati Europa League per il ritorno del secondo turno di preliminare. Nove gare in programma a partire dalle ore 19.00 con la contesa tra Elfsborg e FC Sheriff – con i padroni di casa in vantaggio nel parziale 1-0 – con l’ultima sfida alle ore 20.30 tra Rapid Vienna e Wisla Krakow (parziale 2-1)

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: vincono Ajax e Panathinaikos! (oggi 25 luglio 2024)

I risultati Europa League validi per il ritorno del secondo turno preliminare saranno dunque l’appuntamento più atteso di oggi – giovedì 1 luglio 2024 – in quanto fondamentali per conoscere le possibili avversarie delle italiane già sicure di un posto ai gironi. Roma e Lazio osservano con attenzione dato che alcune delle squadre impegnate questa sera con il torneo europeo potrebbero finire nei rispettivi gironi di qualificazione dell’Europa League 2024-2025.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Volano Wisla Cracovia e Ruzomberok! Diretta gol live score (18 luglio 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TUTTE LE PARTITE PIU’ ATTESE

I risultati di Europa League per il ritorno del secondo turno preliminare vedono primeggiare diversi match degni di particolare attenzione. Spicca la sfida dell’Ajax ormai lontano dai fasti di qualche anno fa dove, alla pari con le big europee, stupiva in Champions League. Gli olandesi sono attesi da un’ostica trasferta contro il Vojvodina con un vantaggio di misura che non garantisce tranquillità.

In vista dei risultati Europa League per il ritorno del secondo turno preliminare non si riscontrano verdetti già virtualmente chiusi. Le sfide d’andata sono state tutte particolarmente equilibrate e pochi sono stati i risultati particolarmente perentori. Poche chance forse solo per il Ruzomberok che, in casa del Trabzonspor, parte da uno svantaggio di due reti.

Risultati Europa League/ Via alle prime quattro partite! Diretta gol live score (oggi giovedì 11 luglio 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 19.00

Elfsborg FC Sheriff (andata: 1-0)

Ore 19.15

Silkeborg Molde (andata: 1-3)

Ore 19.30

Maccabi Petach Tikva Braga (andata: 0-2)

Trabzonspor Ruzomberok (andata: 2-0)

Ore 20.00

Botev Plovdiv Panathinaikos (andata: 1-2)

Cercle Brugge Kilmarnock (andata: 1-1)

Rijeka Hunedoara (andata: 0-0)

Vojvodina Ajax (andata: 0-1)

Ore 20.30

Rapid Vienna Wisla Krakow (andata: 2-1)