CALCIOMERCATO INTER, SALTA RODRIGUEZ

Il calciomercato Inter è sempre al lavoro per portare ad Inzaghi un braccetto difensivo come sostituto di Alessandro Bastoni, sempre più pilastro della retroguardia nerazzurra. Il nome che sembrava in cima alla lista dei desideri del tecnico piacentino era Ricardo Rodriguez.

Inzaghi aveva segnalato alla società l’ex Torino come rinforzo ideale per la sua duttilità ed esperienza al servizio della squadra. Lo svizzero era ben visto da Oaktree considerando il prezzo contenuto e l’iniziale offerta di un solo anno di contratto, a differenza delle richieste di Hermoso.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Chiesa vuole solo l'Inter, Gasiorowski per la difesa (1 agosto 2024)

L’acquisto però è sfumato dato che i nerazzurri hanno mollato la presa su Rodriguez, a differenza del Betis. La squadra biancoverde di Siviglia ha accelerato raggiungendo così l’accordo totale con l’entourage dell’ex terzino del Wolfsburg. Secondo Fabrizio Romano, il calciatore si unirà fino a giugno 2026.

Calciomercato Inter News/ Carboni, affare fatto con il Marsiglia, retroscena su Chiesa (31 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER, SATRIANO NON VUOLE TORNARE AL BREST

Il calciomercato Inter passa anche dalle cessioni. Oltre alla già dichiarata cessione di Valentin Carboni al Marsiglia con il controriscatto confermato anche dal presidente Giuseppe Marotta, ci sono altre operazione in uscita in casa Inter.

Una di queste era Satriano al Brest: ne parliamo al passato poiché secondo Tuttosport l’affare sarebbe quantomeno in stallo. Il motivo? Il calciatore. La volontà del giocatore non sembrerebbe essere quella di vestire la casacca biancorossa.

Il passaggio in Francia non sembra essere nei piani del giocatore che preferirebbe un’altra destinazione, qualora dovesse lasciare i nerazzurri. Satriano ha giocato al Brest da gennaio a giugno 2022 e per tutta la stagione 2023/2024.

Calciomercato Inter/ Oaktree non vuole pagare 20 milioni per Renan: si pensa a Gasiorowski (31 luglio 2024)