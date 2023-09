DIRETTA/ Carrarese Fermana (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 1 settembre 2023)

DIRETTA CARRARESE FERMANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Carrarese Fermana ci racconta una partita con appena cinque precedenti, ma sono tutti recenti: quattro andati in scena nelle ultime due stagioni per il girone B di Serie C, uno invece in un secondo turno di Coppa Italia nel 2019. Quella sfida era terminata ai calci di rigore con la vittoria della Carrarese; bisogna però specificare che nei tempi regolamentari il risultato era stato 1-1 con i gol di Luca Cognini (rigore) e Nicola Valente. Il motivo? Semplice: la Fermana non ha più segnato alla Carrarese, dunque ha un digiuno realizzativo che dura da oltre quattro partite e mezza e soprattutto non è mai riuscita a segnare un gol su azione contro i marmiferi.

Il bilancio ci parla di tre vittorie della Carrarese e due 0-0, entrambi in casa marchigiana; l’ultima vittoria casalinga della squadra che oggi ospita la Fermana è arrivata nello scorso campionato, nel mese di novembre, e i due gol erano stati segnati da Nicolas Schiavi – su calcio di rigore – e Luigi Samele. Oggi i marchigiani riusciranno finalmente a spezzare questa maledizione che si chiama Carrarese? Lo scopriremo tra poco quando la partita per il girone B di Serie C prenderà il via… (agg. di Claudio Franceschini)

CARRARESE FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Carrarese Fermana sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Carrarese Fermana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Carrarese Fermana, in diretta venerdì 1 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Esordio per gli ambiziosi marmiferi che hanno recentemente perso in amichevole contro il Pisa solo di misura e che mirano a far meglio della passata stagione, in cui il cammino nei play off si è interrotto al primo turno disputato, con la sconfitta casalinga contro l’Ancona.

La Fermana ha invece sfiorato l’accesso alla post season, arrivando a -3 dal decimo posto dopo l’ultimo pari in casa della Torres. Per i marchigiani l’obiettivo stagionale resta una salvezza il più possibile tranquilla, per poi valutare eventuali margini di crescita. Il 5 novembre 2022 la Carrarese ha vinto col punteggio di 2-0 l’ultimo precedente casalingo contro la Fermana, con i marchigiani che non sono mai riusciti ad andare a segno negli ultimi quattro precedenti di campionato contro i marmiferi.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Fermana, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bleve; Coppolaro, Schiavi, Imperiale; Grassini, Palmieri, Minucci, Belloni, Cicconi; Simeri, Capello. Risponderà la Fermana allenata da Andrea Bruniera con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pozzi; Esposito, Forti, Santi, Vessella; Gianelli, Giandonato, Misuraca; Pinzi, Grassi, Tulli.

CARRARESE FERMANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Fermana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











