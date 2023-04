DIRETTA TORRES FERMANA/ Video streaming tv: oggi si gioca l’ottavo incrocio

DIRETTA TORRES FERMANA: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Torres Fermana soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono sette le gare disputate tra sardi e gialloblu, tutte in Serie C, e il bilancio sorride alla compagine di Fermo: 1 vittoria per la Torres, 2 pareggi e 4 successi per la Fermana.

Il primo doppio confronto risale alla stagione 2000-2001: vittoria della Fermana per 3-0 all’andata e pareggio a reti bianche al ritorno. Per la prima e unica vittoria della Torres bisogna andare al 9 dicembre del 2001: risultato di 0-1. L’ultimo precedente è quello della gara d’andata di questo campionato del 17 dicembre 2022: vittoria della Fermana per 1-0 con rete di Maggio. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA TORRES FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torres Fermana non sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, in quanto l’emittente non ha inserito la partita di Serie C Girone B nel suo palinsesto. È per questo motivo che la visione di Torres Fermana sarà disponibile esclusivamente in diretta streaming video per coloro che sono abbonati a Eleven Sports, che detiene i diritti di tutto il campionato. In alternativa, anche coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a DAZN potranno usufruire dello spettacolo, in quanto le due piattaforme hanno stipulato in Italia un accordo di subdistribuzione. La visione sarà disponibile su tutti i dispositivi abilitati: Smart Tv, smartphone, tablet e computer.

TORRES FERMANA: SFIDA DELICATA!

La diretta di Torres Fermana, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie C Girone B, ha tanto da dare alla classifica. Dal risultato della partita in programma allo Stadio Vanni Sanna quest’oggi a partire dalle 14.00, infatti, dipendono sia le sorti dei play-off sia quelle della salvezza. I sardi si trovano attualmente a quota 40, al primo posto utile della zona bianca. Per rimanerci dovranno evitare i passi falsi e sperare che quelle dietro non vincano. I marchigiani, invece, possono ancora sperare di agganciare il decimo posto, ma dovranno obbligatoriamente ottenere i 3 punti.

Il Torres in questo finale di stagione sta dando il meglio di sé per evitare di tornare tra i dilettanti. La squadra arriva infatti da quattro risultati utili, sebbene per lo più si sia trattato di pareggi, l’ultimo dei quali contro il Gubbio. Non può dire lo stesso la Fermana, che arriva da due sconfitte consecutive, rispettivamente contro la capolista Reggiana e il Pontedera. Adesso ad entrambe servirà l’ultimo sprint per ottenere i rispettivi obiettivi.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES FERMANA

Le probabili formazioni di Torres Fermana risentono di qualche assenza dettata dalle decisioni del Giudice Sportivo. I padroni di casa, infatti, dovranno fare a meno degli squalificati Carminati e Fabriani, che nello scorso turno hanno subito delle ammonizioni pesanti. Due stop anche per gli ospiti, che non avranno con sé in trasferta gli squalificati Borghetto e Neglia. Gli undici titolari saranno dunque obbligatoriamente diversi rispetto alle ultime partite disputate.

Il Torres, dati i forfait di due pedine in difesa, potrebbe passare dal 4-4-2 delle scorse partite ad un 3-5-2, che potrebbe essere così schierato: Garau; Pinna, Antonelli, Dametto; Girgi, Saporiti, Bonavolonta, Lora, Gianola, Diakite, Scotto. La Fermana invece dovrebbe comunque andare avanti col suo 4-3-3, che sarà però diverso a partire dalla porta: Nardi; Eleuteri, Parodi, Pellizzari, Gkertsos; Scorza, Giandonato, Misuraca; Tulissi, Busatto, Maggio.

QUOTE TORRES FERMANA

Le quote di Torres Fermana, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, anticipano che è più probabile che siano i sardi a ottenere la salvezza diretta piuttosto che i marchigiani a conquistare un posto ai play-off. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è offerta infatti a 2.15. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 3.30. Il pari, con il segno X, si trova infine a 2.95.











