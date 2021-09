Diretta Carrarese Grosseto/ Streaming video tv: derby molto delicato (Serie C)

DIRETTA CARRARESE GROSSETO: DELICATO DERBY TOSCANO

Carrarese Grosseto, che sarà diretta dal signor Giorgio Di Cicco, si gioca alle ore 17:30 di domenica 19 settembre: presso lo Stadio dei Marmi va in scena la partita valida per la 4^ giornata nel girone B di Serie C 2021-2022. Si tratta di un derby toscano già molto delicato per la classifica: la Carrarese, pur non demeritando, ha comunque incassato tre gol dal Siena e si trova sul fondo della graduatoria ancora senza vittorie, con la necessità di prendersi punti pesanti da affiancare a prestazioni che incoraggiano, ma che per il momento non hanno portato i frutti sperati.

Diretta/ Siena Carrarese (risultato finale 3-0): un altro tris per i bianconeri!

A caccia della prima vittoria c’è anche il Grosseto, che però ha sempre pareggiato: la classifica si è mossa ma c’è un solo gol segnato in tre partite, dunque bisognerà dare una svolta sul piano offensivo per provare a migliorare le cose. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Carrarese Grosseto; aspettando che si giochi, facciamo una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Grosseto Ancona Matelica (risultato finale 0-0): rammarico toscano

DIRETTA CARRARESE GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Grosseto non sarà fornita dai canali della nostra televisione; per assistere alla partita di Serie C dovrete allora riferirvi al portale Eleven Sports, che da qualche anno è la casa ufficiale della terza divisione e fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia. Sarà una visione in diretta streaming video; la piattaforma consente di sottoscrivere un abbonamento stagionale, ma nel caso si potrà anche acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, salvo eccezioni debitamente segnalate.

Diretta/ Carrarese Pescara (risultato finale 1-2): abruzzesi in 10, decide Memushaj!

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE GROSSETO

Per Carrarese Grosseto Antonio Di Natale punta sul consueto 4-3-3: possibile che Pasciuti e Tunjov giochino titolari a centrocampo, anche se qui sicuramente ci sarà Luci e allora sono Battistella e Figoli gli indiziati a rimanere fuori; Mazzarani si candida per il tridente offensivo, con possibile panchina per Energe o il grande ex Galligani e la conferma della prima punta Infantino. Non dovrebbe cambiare la difesa dei marmiferi, con Rota e Kalaj a protezione di Vettorel e due terzini che saranno Grassini e Antonio Marino.

Il Grosseto di Lamberto Magrini si schiera invece con un trequartista, che dovrebbe essere Ghisolfi, a supporto di De Silvestro e Moscati che giocano in attacco; a centrocampo potrebbero invece agire Cretella e Vrdoljak insieme a uno tra Filippo Serena e Artioli, sicuramente cambierà qualcosa rispetto alla sconfitta di Coppa Italia contro il Pescara. In porta torna Barosi, in difesa Salvadori e Ciolli saranno i centrali con Raimo e Verduci che opereranno in qualità di terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Carrarese Grosseto possiamo consultare le quote fornite ufficialmente dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 2,20 volte l’importo investito, per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) siamo ad una vincita di 3,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, il valore corrisponderebbe a 3,45 la cifra che avrete scelto di giocare con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA