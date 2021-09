Diretta Siena Carrarese/ Streaming video tv: derby toscano al Franchi (Serie C)

DIRETTA SIENA CARRARESE: INTRIGANTE DERBY TOSCANO

Siena Carrarese, che verrà diretta dal signor Andrea Zanotti, va in scena alle ore 17:30 di domenica 12 settembre: all’Artemio Franchi si gioca questo intrigante match per la terza giornata nel girone B di Serie C 2021-2022. Un derby toscano affascinante, anche se rispetto a qualche stagione fa la Carrarese sembra aver diminuito prestazioni e ambizioni: non tanto per questo avvio da un punto in due partite, quanto per quello che si era visto l’anno scorso, un crollo verticale nel girone di ritorno che addirittura aveva fatto rischiare la retrocessione, poi scongiurata ma con flop rispetto alla semifinale playoff di 12 mesi prima.

Il Siena, tornato in Serie C attraverso un ripescaggio, ha costruito una corazzata a conferma dei propositi di promozione; affidato ad Alberto Gilardino, ha aperto con 4 punti venendo fermato dal Teramo, ma resta comunque una delle principali candidate a vincere il girone B con tante scelte a disposizione del suo allenatore. Curiosi di scoprire cosa succederà nella diretta di Siena Carrarese, proviamo ora a gettare uno sguardo sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SIENA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Carrarese non è una di quelle che vengono trasmesse sulla televisione satellitare, che come ormai sappiamo propone alcune partite di Serie C ogni settimana; dunque in questo caso l’unico modo per avere accesso alle immagini sarà quello di visitare il portale Eleven Sports, che da parecchi anni è diventato la casa ufficiale della terza divisione. La visione del match sarà in diretta streaming video; potrete sottoscrivere un abbonamento per la stagione oppure acquistare ogni volta il singolo evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni debitamente riportate.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA CARRARESE

È il 4-3-3 il modulo di riferimento di Gilardino, che in Siena Carrarese potrebbe ridare una maglia da titolare ad almeno uno tra Caccavallo e Guberti, schierandolo largo nel tridente con Lores Varela sull’altro versante. Paloschi dovrebbe essere titolare come prima punta; a centrocampo spera nel posto Tommaso Bianchi che se lo deve giocare con Cristiano Bani (verso la conferma Acquadro e Cardoselli), poi una difesa con il veterano Terzi che fa concorrenza ai due titolari Milesi e Terigi, il portiere sarà Lanni con Christian Mora e Favalli che correranno sulle fasce laterali.

Antonio Di Natale utilizza un modulo speculare: rispetto a domenica scorsa dovremmo rivedere Galligani e Infantino titolari nel tridente, potenziale panchina allora per Bramante o D’Auria e per Abdou Doumbia. In mezzo, nel settore nevralgico, occhio a Bertipagni che fa concorrenza a Figoli; dovrebbero andare verso la conferma il veterano e capitano Luci e Battistella, mentre in difesa non ci saranno novità con Rota e Antonio Marino a protezione del portiere Vettorel, con Grassini e Khailoti ancora favoriti per giocare come terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo dare uno sguardo alle quote proposte dall’agenzia Snai per un pronostico su Siena Carrarese: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,00 volte la vostra giocata, il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, ha un valore corrispondente a 3,65 volte la somma messa sul piatto con questo bookmaker.

