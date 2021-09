Video/ Grosseto Ancona Matelica (0-0): gol e highlights. La traversa ferma i toscani

Una brutta partita per 75 minuti quella tra Grosseto e Ancona Matelica, priva o quasi di emozioni per tre quarti e spettacolare nel finale, con entrambe le squadre che avrebbero potuto aggiudicarsi la posta in palio. Nel primo tempo, causa alta temperatura e un campo davvero poco da calcio, le due squadre si sono equivalse, generando un match noioso e senza squilli, se si eccettua la traversa colpita da Dell’Agnello che, a pochi passi da Avella non ha sfruttato al meglio un bel cross di Arras.

NELL’ULTIMO QUARTO D’ORA LA PARTITA SI ACCENDE

Nella ripresa, il copione non è cambiato, anche se l’Ancona è parsa un poco più propositiva e con Del Sole ha pareggiato il computo delle occasioni da gol. Un suo bel sinistro a giro da dentro l’area di rigore è stato respinto da un tuffo plastico di Barosi che ha salvato così la sua porta. I cambi hanno prodotto poco fine all’ingresso di Rolfini che ha vivacizzato la squadra marchigiana che ha cominciato a costruire occasioni, ben ribattute, però, dal Grosseto che ha avuto la più grossa con Moscati che ha concluso al volo da pochi metri centrando la seconda traversa dell’incontro. Tutto sommato il pareggio è stato il risultato più giusto, il Grosseto avanza a piccoli passi in classifica, tre punti in tre partite, mentre l’Ancona dà seguito al bel successo contro l’Olbia, conquistando un punto su un campo difficile come quello dello Zecchini.

