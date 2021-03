Diretta/ Carrarese Livorno, streaming video e tv. Poche alternative (Serie C)

DIRETTA CARRARESE LIVORNO: GRAN DERBY TOSCANO

Carrarese Livorno, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Poche alternative sia per i marmiferi sia per i labronici: se la Carrarese vuole inseguire i play off deve vincere e restare agganciata al treno, con la formazione allenata da Silvio Baldini che resta all’undicesimo posto a un punto di distanza dal Grosseto. Il Livorno dalla sua resta all’ultimo posto in classifica, staccato di 4 punti dalla lucchese penultima e dopo il cambio della guardia in panchina tra Dal Canto e Amelia, il timore è vedere gli amaranto rassegnarsi lentamente alla retrocessione diretta.

Quella di domenica scorsa sul campo del Giana Erminio è stata la quarta sconfitta consecutiva per il Livorno, la Carrarese però come detto non sta vivendo un momento particolarmente più brillante, con 2 soli punti conquistati nelle ultime 4 partite disputate in campionato e con il rischio di veder vanificate le ambizioni di inizio stagione, che erano importanti dopo la semifinale play off per la B disputata in estate.

DIRETTA CARRARESE LIVORNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Livorno è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE LIVORNO

Le probabili formazioni della sfida tra Carrarese e Livorno allo stadio Dei Marmi. I padroni di casa allenati da Silvio Baldini scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare:Mazzini; Pasciuti, Agyei, Ermacora; Giudici, Luci, Schirò, Pavone; Manzari, Piscopo; Infantino. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Amelia con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Neri; Deverlan, Blondett, Nunziatini; Parisi, Buglio, Bussaglia, Gemignani; Haoudi, Mazzarani; Dubickas.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Carrarese e Livorno, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.95 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.30 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.80 volte la posta scommessa.



