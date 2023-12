Video/ Rimini Carrarese (1-0) gol e highlights: il rigore di Morra vale tre punti (Serie C, 10 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI CARRARESE (1-0): LA PARTITA

Basta un gol al Rimini per avere ragione della Carrarese: l’1-0 siglato dal rigore in extremis di Morra tra le mura amiche del “Romeo Neri” vale per i biancorossi di Emanuele Troise tre punti importanti e un bel balzo in classifica al cospetto di una formazione superiore tecnicamente e al termine di una sfida che appariva bloccata e destinata oramai allo 0-0. I toscani allenati da Alessandro Dal Canto si erano presentati infatti a questa trasferta in terra romagnola decisi a fare bottino pieno per conquistare il terzo posto: nel primo tempo i gialloblu si facevano preferire ai punti e andavano più vicini alla rete del vantaggio, soprattutto quando Palmieri scheggiava il palo al 26′ con una bella girata.

Nella ripresa il match però si appiattiva invece di salire di livello: così, nonostante i cambi operati dai tecnici e il comunque lodevole impegno delle due compagini, non si segnalavano occasioni degne di nota. Poi, al 74′, il primo turning point: Della Latta, entrato in campo da appena dieci minuti, si beccava un ‘rosso’ diretto lasciando i suoi in inferiorità numerica. E al minuto 86 un tocco di mano in area di Imperiale completava la frittata per i toscani: dal dischetto Morra spiazzava Bleve per il gol che decideva la contesa, nonostante il lungo recupero. Con questo successo il Rimini sale così a quota 23 e si insedia al nono posto, a -5 proprio dalla Carrarese e rinnovando le speranze di play-off; invece i gialloblu non sfruttano l’occasione di scavalcare il Pescara al terzo posto, restando a 28 punti in quinta piazza.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI CARRARESE (1-0): IL TABELLINO

RIMINI: Colombi, Rosini, Pietrangeli, Gorelli, Lepri (dal 34′ s.t. Semeraro), Megelaitis, Langella (dal 40′ s.t. Leoncini), Iacoponi (dal 4o’ s.t. Ubaldi), Marchesi (dal 1′ s.t. Delcarro), Cernigoi (dal 1′ s.t. Lamesta), Morra. A disposizione: Colombo, Stanga, Gigli, Accursi, Lombardi, Ubaldi, Acampa, Leoncini, Selvini. Allenatore: Emanuele Troise.

CARRARESE: Bleve, Coppolaro, Illanes, Imperiale, Belloni (dal 17′ s.t. Zanon), Palmieri (dal 17′ s.t Della Latta), Schiavi (dal 27′ s.t. Cerretelli), Zuelli, Cicconi, Panico (dal 17′ s.t. Simeri), Capello. A disposizione: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Di Gennaro, Opoola, Raimo, Cartano, Sementa, Giannetti. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Ammoniti: Morra (R), Panico (C), Cernigoi (R), Palmieri (C), Langella (R), Lamesta (R), Coppolaro (C).

Reti: rig. Morra (R) al 42′ s.t.

