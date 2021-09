Diretta Carrarese Pescara/ Streaming video tv: duello Di Natale vs Auteri! (Serie C)

DIRETTA CARRARESE PESCARA: GRANDE SPETTACOLO!

Carrarese Pescara, che sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni, si gioca alle ore 17:30 di domenica 5 settembre presso lo Stadio dei Marmi: siamo nella seconda giornata del girone B di Serie C 2021-2022, potenzialmente questa è una sfida che può valere la promozione. Dopo tanti anni nei primi due campionati, il Pescara ha conosciuto la retrocessione in terza divisione e ora naturalmente è tra le prime candidate al salto di categoria; affidata a Gaetano Auteri, che di promozioni si intende, ha aperto la sua campagna in Serie C con una vittoria interna sull’Ancona-Matelica.

La Carrarese ha cambiato girone: l’anno scorso aveva rischiato addirittura la retrocessione per un vistoso crollo durante il ritorno, forse le ambizioni sono minori rispetto a qualche anno fa (nel 2020 ha raggiunto la semifinale playoff) ma tutto sommato si può ancora puntare in alto trovando un po’ di costanza. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Carrarese Pescara; aspettando che la partita si giochi, facciamo un’analisi approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni per lo Stadio dei Marmi.

DIRETTA CARRARESE PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Pescara viene trasmessa sui canali di Sky Sport, per i quali è previsto uno specifico abbonamento: dovrete andare su Sky Sport 251, visibile anche al numero 484 del digitale terrestre. Resta comunque, in alternativa, l’appuntamento classico su Eleven Sports, ormai da anni la casa della terza divisione di calcio: per assistere al match, in diretta streaming video, bisognerà sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure acquistare singolarmente l’evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni eventualmente comunicate.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PESCARA

Anche per Carrarese Pescara Antonio Di Natale dovrebbe puntare sul 4-2-3-1: squadra molto diversa rispetto a quella dello scorso anno, potremmo allora vedere Vettorel tra i pali con una linea difensiva con Kalaj e Antonio Marino al centro, mentre sulle corsie laterali potrebbero agire Rota e Imperiale. Al centro del campo la cerniera la possono comporre Battistella e Luci; Pasciuti a quel punto giocherebbe avanzato sulla trequarti, magari al centro con Energe e Abdou Doumbia sugli esterni a supportare la prima punta, che sarebbe ancora Galligani.

Il Pescara si dispone invece con un 3-4-3: Cancellotti, Drudi e Frascatore compongono la linea difensiva davanti a Raffaele Di Gennaro, Zappella e Nzita sono i favoriti per agire come esterni di centrocampo mentre in mezzo cerca spazio Valdifiori, che però deve vincere la concorrenza di Pompetti e Ledian Memushaj. In attacco c’è l’imbarazzo della scelta: Galano e Bocic possono tornare titolari scalzando Chiarella e De Marchi, a quel punto l’unico confermato rispetto a sabato scorso sarebbe D’Ursi che partirebbe da sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Carrarese Pescara possiamo dare uno sguardo alle quote che vengono proposte dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,25 volte quanto messo sul piatto, il pareggio regolato dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare l’eventualità del successo in trasferta, andreste a intascare un valore equivalente a 2,25 volte l’importo investito.



