DIRETTA CARRARESE REGGIANA, LA VITTORIA MANCA DA TRE PARTITE

Partita delicata quella della diretta Carrarese Reggiana che si giocherà sabato 28 settembre 2024 e metterà in palio i tre punti per la settima giornata di Serie B. Questa sfida metterà di fronte due formazioni che stanno vivendo momenti opposti ma comunque ricchi di difficoltà offensive.

La Carrarese ha solo tre punti dopo sei giornata ed è reduce da una pesante sconfitta per 4 a 2 in casa dello Spezia. Tre partite senza vincere anche per la Reggiana che non vede i tre punti dal 27 agosto e cerca la vittoria in Toscana per rilanciarsi.

DIRETTA CARRARESE REGGIANA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la Serie B e la diretta Carrarese Reggiana sarà possibile solo per gli abbonati a DAZN che potranno vedere la partita. Quello che offriamo noi è una diretta testuale che vi aggiornerà costantemente sull’andamento del match.

CARRARESE REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Esploriamo insieme le possibili decisioni dei due allenatori analizzando le probabili formazioni della partita. Antonio Calabro schiererà la sua Carrarese con un 3-4-2-1 con Cerri da unica punta sostenuto da Shpendi e Panico. Ollana, Coppolaro e Imperiale dovrebbe essere ancora il trio difensivo con Illanes che cerca minutaggio e potrebbe impensierire uno di questi tre.

Opterà per un 4-3-2-1, invece, la Reggiana di William Viali chiamata a trovare il giusto equilibrio tra le due fasi per migliorare un attacco poco produttivo. Il tridente sarà composto da Gondo, Maggio e Vergara con Okwonko che potrebbe anche togliere il posto all’ex attaccante di Fiorentina e Lazio. Portanova e Reinhart sono le certezza a centrocampo con Cigarini che insidia Sersanti per un posto nell’undici titolare.

CARRARESE REGGIANA, LE QUOTE

Per continuare il discorso relativo alla diretta Carrarese Reggiana andiamo a vedere anche quali sono le quote proposte da Sisal per questa partita. I padroni di casa partono con un leggero vantaggio e vedono la loro vittoria a 2,50 contro il 3,00 per gli ospiti e il pareggio X.