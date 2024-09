DIRETTA SPEZIA CARRARESE: TENSIONE DA DERBY

La diretta Spezia Carrarese (fischio d’inizio alle ore 15 di domenica) riporta in Serie B dopo ben 77 anni un derby tra due città che, seppur di due regioni diverse, sono separate solamente da 22 chilometri. Spezia con 9 punti già proiettato verso la zona promozione, l’ultimo pareggio in casa della Cremonese ha confermato in realtà la solidità dei bianconeri che non vogliono perdere il passo del Pisa capolista.

Video Carrarese Sassuolo (0-2)/ Gol e highlights: Mulattieri lancia i neroverdi! (Serie B, 15 settembre 2024)

Deve evitare invece di ritrovarsi da sola sul fondo della classifica la Carrarese, una vittoria in casa contro il Sudtirol nelle prime cinque partite e poi solo sconfitte, compresa l’ultima in casa contro il Sassuolo. I marmiferi stanno pagando il salto in una categoria che non frequentavano da oltre 70 anni, oltre al fatto di dover giocare al momento i match casalinghi sul neutro di Pisa.

Diretta/ Carrarese Sassuolo (risultato finale 0-2): decide Mulattieri nel 2°T! (Serie B, 15 settembre 2024)

DIRETTA SPEZIA CARRARESE: IN STREAMING VIDEO TV COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Spezia Carrarese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, come tutte le gare di Serie B. Per seguire l’incontro in streaming, basta scaricare l’app DAZN e accedere con il proprio abbonamento, permettendo così di guardare la partita in diretta.

SPEZIA CARRARESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni per la diretta Spezia Carrarese vedono i due allenatori indirizzati verso queste possibili scelte. Per lo Spezia 3-5-2 di partenza con Gori estremo difensore e una difesa a tre con Mateju, Hristov e Bertola titolari. Gli esterni laterali saranno Vignali e Reca con Cassata, S. Esposito e Bandinelli a centrocampo. In attacco spazio a Di Serio e Soleri. Carrarese schierata con un 3-4-2-1 con Bleve tra i pali e una difesa a tre composta da Coppolaro, Oliana e Imperiale. I quattro di centrocampo saranno Zanon, Schiavi, Giovane e Cicconi, sul fronte offensivo Finotto e Zuelli schierati a sostegno di Shpendi.

Video Cremonese Spezia (1-1)/ Gol e highlights: Hristov risponde a Collocolo! (Serie B 14 settembre 2024)

SPEZIA CARRARESE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà concedersi una scommessa sulla diretta Spezia Carrarese, le quote indicano i padroni di casa come favoriti, la vittoria dello Spezia viene quotata 1.70, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.60 mentre la vittoria esterna della Carrarese viene quotata 5.25.