Diretta Carrarese Renate/ Streaming video Rai: bel posticipo (Serie C)

Carrarese Renate, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio questa sera, lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie C. Marmiferi sconfitti a sorpresa ad Olbia nell’ultimo match di campionato, non vincevano da 5 mesi i sardi ma hanno trovato una squadra toscana che ha palesato difficoltà già viste nella precedente sfida persa 1-4 in casa contro il Giana Erminio. Due fragorose cadute contro formazioni impelagate nella lotta per non retrocedere, in Carrarese Renate ora la squadra di casa sarà costretta a ritrovare il filo in uno scontro con i brianzoli che hanno appena recuperato il secondo posto in classifica, andando a vincere contro la Pistoiese ed approfittando della frenata col Pontedera. Nel girone A tiene banco la lotta per la seconda piazza, col Monza ormai irraggiungibile per le antagoniste. Nel match d’andata il Renate e la Carrarese hanno pareggiato senza reti allo stadio Città di Meda, stesso risultato dell’ultimo precedente disputato a Carrrara tra le due compagini, datato 16 ottobre 2016.

Leggiamo adesso anche le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Carrarese Renate, lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie C. La Carrarese allenata da Maraia dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Pulidori; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignanelli; Damiani, Cardoselli; Valente, Foresta, Calderini; Infantino. Il Renate guidato in panchina da Diana sarà chiamato a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Satalino; Marchetti, Damonte, Possenti; Anghileri, Kabashi, Ranieri, Rada, Pizzul; Galuppini, Sorrentino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Carrarese e Renate, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.50, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 2.85 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 2.80. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.35 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.55.



