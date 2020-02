Diretta Renate Pistoiese/ Streaming video tv: partita dall’esito incerto (Serie C)

Renate Pistoiese viene diretta dal signor Giuseppe Emanuele Repace, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 9 febbraio: si torna in campo per il campionato di Serie C 2019-2020, arrivato alla 25^ giornata. Nel girone A i nerazzurri di Aimo Diana continuano la loro corsa verso il secondo posto: ormai la promozione diretta dovrebbe essere affare esclusivo del Monza ma il Renate spera di confermare la qualificazione alla fase nazionale, in questo senso il pareggio di Olbia è stato un risultato deludente ma se non altro il Pontedera, appunto secondo, rimane a soli 2 punti e dunque ancora in zona sorpasso. E’ positiva fino a questo momento la stagione della Pistoiese, che lotta concretamente per i playoff con la speranza di fare strada: nell’ultimo turno i toscani hanno centrato una vittoria di prestigio sul campo del Como, ma adesso affrontano un’altra trasferta in Lombardia e sanno che non sarà facile uscirne a pieni punti. Aspettiamo dunque che la diretta di Renate Pistoiese prenda il via, ma nel frattempo possiamo prenderci un momento per fare una valutazione su quelle che sono le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Renate Pistoiese, ma come ormai sappiamo è il portale Eleven Sports a fornire tutte le partite di Serie C, campionato e Coppa Italia; è possibile abbonarsi stagionalmente al servizio oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso (salvo eccezioni), in questo modo si potrà seguire anche la sfida di oggi in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PISTOIESE

In Renate Pistoiese ci aspettiamo che i lombardi siano in campo con una squadra simile, se non identica, a quella di domenica scorsa: davanti a Satalino avremo dunque la linea difensiva a tre con Damonte, Marchetti e Possenti che si avvarranno anche della collaborazione degli esterni Anghileri e Pizzul, proiettati in un centrocampo che sarà comandato da Rada e Ranieri con il possibile inserimento di Scaccabarozzi. Davanti, Kabashi e Grbac si giocano la maglia sulla trequarti mentre i due attaccanti dovrebbero essere Galuppini e Sorrentino, anche se Plescia potrebbe essere la mossa dal primo minuto. Pistoiese schierata con il 5-4-1 da Giuseppe Pancaro, anche se verosimilmente in fase di possesso sarà piuttosto un 3-4-3: Ferrarini e Favale avanzano in mediana, Bortoletti e Valiani invece si affiancano a Gucci che rimane l’attaccante di riferimento e così rimarrà un centrocampo nel quale Bordin e Vitiello proveranno a fare filtro e impostare la manovra. Pisseri sarà il portiere della squadra toscana, che avrà come difensori centrali Camilleri, Capellini e Terigi schierati in linea.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha proposto per Renate Pistoiese ci dicono che la squadra di casa è quella favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe infatti guadagnare 1,83 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 4,25 che accompagna invece il segno 2 per il successo degli ospiti. Con l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,30 volte quanto investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA