DIRETTA CARRARESE VIS PESARO/ Video streaming tv: leggero vantaggio toscano (Serie C, 16 settembre 2023)

Pronti alla diretta di Carrarese Vis Pesaro, parliamo di una partita che ha soltanto otto incroci: di questi, solo quattro nel terzo millennio che sono andati in scena nelle ultime due stagioni, e hanno fatto registrare due vittorie della Carrarese (entrambe qui allo stadio dei Marmi), una della Vis Pesaro sempre in casa e un pareggio. In generale invece possiamo raccontare di ben quattro partite terminate 0-0, due in Toscana e due delle Marche; due successi a testa, e dunque situazione nettamente in equilibrio anche per il fatto che nessuna delle due squadre è ancora riuscita a ottenere una vittoria sul campo dell’altra.

Il fattore campo domina o quasi: la Vis Pesaro ha vinto al Tonino Benelli lo scorso aprile con il risultato di 1-0, la Carrarese si era presa un netto 3-0 interno in dicembre. A segnare i gol di quel successo rotondo erano stati Manuel Cicconi, autore di una doppietta a cavallo dei due tempi, e Simone Della Latta che aveva realizzato appena dopo l’ora di gioco; vedremo adesso cosa succederà nella diretta di Carrarese Vis Pesaro, che come visto ha un trend che parla abbastanza chiaro ma oggi potrebbe certamente riservare delle sorprese. (agg. di Claudio Franceschini)

CARRARESE VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Carrarese Vis Pesaro sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Carrarese Vis Pesaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Carrarese Vis Pesaro, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. La squadra di casa ha dimostrato con un forte inizio di stagione di poter nutrire importanti ambizioni in questa stagione, ottenendo vittorie sia in casa, con un punteggio di 3-0 contro la Fermana, che in trasferta, con un risultato di 1-3 sul campo dell’Arezzo.

Successi che hanno posizionato in testa alla classifica a punteggio pieno la formazione marmifera. D’altra parte, la squadra marchigiana ha subito due sconfitte, perdendo sia contro la SPAL all’esordio sia contro l’Olbia nella seconda giornata, in entrambi i casi con un punteggio di 1-0. L’ultimo confronto ufficiale tra queste due squadre risale al 24 aprile dello scorso anno, quando la Vis Pesaro vinse per 1-0 in casa mentre la Carrarese aveva prevalso col punteggio di 3-0 nell’ultima sfida disputata contro i marchigiani tra le mura amiche, il 17 dicembre 2022.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bleve, Imperiale, Illanes, Di Gennaro. Grassini, Palmieri, Cicconi, Schiavi, Belloni, Simeri, Capello. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Simone Banchieri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Neri, Rossoni, Tonucci, Mattioli, Mamona, Valdifiori, Loru, Zoia, Di Paola, Sylla, Pucciarelli.

CARRARESE VIS PESARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











