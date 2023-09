DIRETTA/ Arezzo Carrarese video streaming tv: ecco i numeri del derby toscano (Serie C, 9 settembre 2023)

DIRETTA AREZZO CARRARESE: I TESTA A TESTA

Andiamo alla ricerca dei precedenti per la diretta di Arezzo Carrarese. Questo derby toscano non si gioca dalla stagione 2019-2020, peraltro solo il match di andata perché poi c’era stata l’interruzione per Covid. In quel caso era finita 2-2; dall’ottobre 2015 a quel giorno Arezzo Carrarese ha avuto ben dieci episodi compreso un primo turno di Coppa Italia, con un bilancio che ci parla di quattro vittorie da parte degli amaranto a fronte di sole due affermazioni dei marmiferi, dunque anche con quattro pareggi.

DIRETTA/ Sestri Levante Lucchese video streaming tv: è una partita inedita (Serie C, 9 settembre 2023)

L’Arezzo non vince in casa dal dicembre 2016: era finita 2-1 grazie ai gol messi a segno da Davide Moscardelli, che con una doppietta aveva ribaltato il vantaggio di Paolo Migliavacca. L’ultimo successo esterno della Carrarese invece risale all’anno precedente, nel mese di ottobre: due espulsi nell’Arezzo, il rosso a Luca Milesi aveva cambiato la partita perché aveva generato un rigore trasformato da Horacio Erpen, da lì la Carrarese aveva dilagato con Emmanuel Gyasi – doppietta – e Eddy Gnahoré, gli amaranto avevano trovato il gol della speranza, già sotto di due reti, con Niccolò Mariani e poi in pieno recupero era stato espulso anche Alessandro Vinci, a risultato già acquisito. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Sorrento Audace Cerignola streaming video e tv. Caccia ai primi 3 punti (Serie C, 9 settembre 2023)

AREZZO CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arezzo Carrarese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arezzo Carrarese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Arezzo Carrarese, in diretta sabato 9 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. L’Arezzo, guidato dal mister Indiani, ha iniziato la stagione con una vittoria sul campo del Rimini, dando il via col piede giusto e preparandosi ora per il derby toscano contro la Carrarese. Questa sfida è molto interessante, proprio come l’acquisto dell’ex giocatore laziale Kozak in attacco. L’obiettivo per l’Arezzo è la salvezza, ma c’è anche la speranza di aspirare a qualcosa di più. A Arezzo, c’è una forte volontà di tornare alla grandezza.

DIRETTA/ Alessandria Novara (risultato finale 0-0): grigi insuperabili (Serie C, 4 settembre 2023)

La Carrarese, dopo una netta vittoria per 3-0 nella prima partita contro la Fermana, potrebbe essere una delle sorprese del girone e puntare ancora una volta ai playoff per la promozione in Serie B. Nella prossima partita, la squadra non potrà contare su Coppolaro, che è stato espulso nella prima partita per doppia ammonizione, ma avrà Simeri in attacco, un nuovo acquisto proveniente dal Bari. Il 19 novembre 2018 è terminato 2-2 l’ultimo precedente di campionato disputato ad Arezzo tra le due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Città di Arezzo. Per l’Arezzo, Paolo Indiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trombini; Renzi, Masetti, Polvani, Coccia; Settembrini, Mawuli, Bianchi; Pattarello, Gucci, Iori. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Grassini, Palmieri, Schiavi, Belloni, Cicconi; Capello, Simeri.

AREZZO CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arezzo Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Arezzo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA