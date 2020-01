Diretta Casalmaggiore Conegliano/ Streaming video Rai: Imoco favorita (volley A1)

Casalmaggiore Conegliano, in diretta dal PalaRadi, si gioca alle ore 20:30 di sabato 25 gennaio: la partita è valida per la 16^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2019-2020. Il torneo di pallavolo femminile ci presenta oggi la capolista, impegnata sul taraflex di una squadra che qualche anno fa è arrivata a dominare in Italia e in Europa e che adesso sta provando a inserirsi tra le big per altri sogni di gloria. La Imoco, che recentemente si è anche laureata campione del mondo confermando il suo periodo eccezionale, comanda la classifica e quest’anno vuole vincere tutto; per questo motivo non può essere vista come troppo probante la sfida di Cremona, anche se sicuramente la Pomì ha le carte in regola per dare fastidio alle venete e proverà a dimostrarlo. Chiaro che ad ogni modo nella diretta di Casalmaggiore Conegliano le ospiti restano favorite; intanto possiamo presentare i temi principali di questa partita mentre aspettiamo che prenda il via.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casalmaggiore Conegliano sarà trasmessa sui canali della televisione di stato, dunque su Rai Sport e Rai Sport + che trovate rispettivamente ai numeri 57 e 58 del telecomando; in assenza di un televisore naturalmente sarà possibile seguire questa partita di volley femminile anche in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it – senza costi aggiuntivi – con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CASALMAGGIORE CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Casalmaggiore Conegliano mette di fronte due squadre che negli ultimi anni hanno contribuito a scrivere la storia della nostra pallavolo femminile: la Pomì è stata come un fulmine a ciel sereno alla metà del decennio scorso, riuscendo a mettere le mani sullo scudetto cinque anni fa e a vincere la Champions League l’anno seguente. Due anni fantastici, al termine dei quali però il rendimento è sensibilmente calato; nello stesso momento è salita alla ribalta la Imoco, che già nel 2016 ha cucito il tricolore sulle maglie e adesso arriva dalla doppietta nazionale cui cercherà di aggiungere una tripletta che non riesce da tempo. In più, come già detto, Conegliano ha anche vinto il Mondiale per Club: una storia fantastica quella della società veneta, e una squadra che in estate ha aggiunto Paola Egonu al suo già straordinario roster strappando così la migliore avversaria alla più grande rivale in ambito interno. Adesso sarà interessante vedere come andranno le cose in questa partita: Conegliano resta prima in classifica nel campionato di Serie A1 ma si deve guardare dalla concorrenza della rinata Busto Arsizio, vincere la regular season non è affatto scontato ma sarebbe un ottimo segnale e ovviamente la certezza di avere a disposizione il fattore campo per tutte le serie dei playoff.



