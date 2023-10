DIRETTA/ Casertana Avellino video streaming tv: ecco i testa a testa del derby (Serie C, 16 ottobre 2023)

DIRETTA CASERTANA AVELLINO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Casertana e Avellino presenta quest’oggi un derby campano che andrà in scena alle 20:45. Queste due squadre si sono affrontate già in sei occasioni: quattro le vittorie dell’Avellino; un pareggio e una vittoria per i rossoblù. Voi la prima volta che le due squadre si sono affrontate è stato nel 2015 quando l’Avellino ebbe la meglio sui cugini della Casertana grazie ai tre gol realizzati da Tavano, Mokulu e Trotta. La prima volta che le due squadre si sono affrontate in serie C è stato nel 2019 con la vittoria da parte della Casertana.

Ad andare in gol Angelo D’Angelo, storica bandiera degli irpini. Per lui gol alla propria ex squadra. Nel 2020 vittoria Avellino col risultato di 3-1 grazie alla doppietta realizzata da Riccardo Maniero. L’anno successivo il risultato fu di 0-2 alla luce delle reti realizzate da Berardocco e Silvestri, quest’ultimo attualmente in forza al Cesena. L’ultima sfida in ordine temporale tra queste due formazioni è stata giocata l’otto agosto del 2022 nel corso di un’amichevole precampionato. Ad andare in gol da una parte Tito e dall’altra Sena. (Marco Genduso)

CASERTANA AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Avellino sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Casertana Avellino in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CASERTANA AVELLINO: IRPINI IN ZONA PLAY-OFF

La diretta Casertana Avellino, in programma lunedì 16 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone C. Sfida tra due formazioni che stanno vivendo una stagione tra alti e bassi: i Falchetti padroni di casa, infatti, stazionano a quota sette punti in sei partite e nell’ultimo turno si sono imposti sul terreno di gioco del Monterosi Tuscia. Gli irpini, invece, hanno messo insieme dieci punti in sette partite che valgono momentaneamente un posto play-off.

CASERTANA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Casertana Avellino, sfida in programma lunedì 16 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta. I padroni di casa allenati da mister Vincenzo Cangelosi si affideranno al tridente formato da Curcio, Montalto e Casoli nel consueto 4-3-3. Tra i pali Venturi mentre la cerniera di centrocampo sarà formata da Damian, Proietti e Toscano. Per gli irpini di mister Michele Pazienza 3-4-1-2 con la coppia formata da Sgarbi e Gori in avanti. In porta tocca a Ghidotti.

CASERTANA AVELLINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Casertana Avellino danno per favorita la squadra rossoblù con il segno 1 proposto a 2.50. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici irpino è dato a 2.60 mentre il pareggio si gioca a 3.20.

