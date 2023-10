Video/ Monterosi Casertana (0-1) gol e highlights: Curcio regala i tre punti ai falchetti (8 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONTEROSI CASERTANA: LA CRONACA

La Casertana rompe il ghiaccio e trova la prima vittoria in campionato sul campo neutro di Teramo, dove quest’anno il Monterosi disputa le sue gare interne. Tre punti più che meritati per i falchetti che si impongono per 1 a 0, ma se dobbiamo dirla tutta è senz’altro un risultato che sta stretto alla formazione allenata da Cangelosi che nell’arco dei novanta minuti ha dimostrato di essere nettamente superiore agli avversari. Che non a caso adesso occupano l’ultimo posto in solitario nella classifica del girone C di Serie C con appena due punti all’attivo dopo le prime sette giornate. Già dalle battute iniziali del match si capisce che aria tira quando Curcio scheggia la traversa con la difesa degli etruschi completamente inerme. Il gol è solo questione di tempo e arriva al 25’ quando Rigon respinge centralmente sulla conclusione da fuori di Toscano, regalando di fatto la sfera a Toscano che confeziona un assist perfetto per il numero 10 che al secondo tentativo non perdona e porta avanti gli ospiti.

A questo punto sarebbe più che lecito attendersi una reazione da parte dei ragazzi di Taurino che invece devono fare i conti con l’infortunio di Piroli che li obbliga a un cambio forzato alla mezz’ora del primo tempo con l’ingresso di Sini che non ha avuto nemmeno la possibilità di fare il riscaldamento. Solamente nel recupero, dopo aver invocato inutilmente un calcio di rigore per un presunto fallo in area ai danni di Costantino, il Monterosi si rende pericoloso con l’incornata di Bittante che chiama al dovere Venturi, bravo a farsi trovare pronto e a non abbassare la guardia nell’unico momento della gara in cui i suoi riflessi sono stati messi a dura prova. Nella ripresa la Casertana raddoppia con Montalto ma il gol viene annullato per una segnalazione di offside. A quel punto l’undici di Cangelosi pensa solamente ad addormentare la partita impedendo ai tusci di avvicinarsi dalle parti di Venturi che non dovrà più intervenire in prima persona fino al triplice fischio.

VIDEO MONTEROSI CASERTANA 0-1, IL TABELLINO

MONTEROSI-CASERTANA 0-1 (0-1)

MONTEROSI (3-5-2): Rigon; Piroli (30’ Sini), Cinaglia (84’ Di Paolantonio), Tartaglia (77’ Vano); Bittante, Frediani (46’ Fantacci), Parlati, Altobelli, Di Renzo; Silipo (77’ Palazzino), Costantino. All. Roberto Taurino.

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Soprano, Celiento, Sciacca; Toscano (60’ Anastasio, 77’ Cadili), Proietti, Damian; Casoli, Montalto (59’ Carretta), Curcio (77’ Tavernelli). All. Vincenzo Cangelosi.

ARBITRO: Silvia Gasperotti (Sez. di Rovereto).

AMMONITI: 63’ Celiento (C), 64’ Casoli (C), 71’ Cinaglia (M), 82’ Sciacca (C).

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 25’ Curcio (C).

