DIRETTA CASERTANA BENEVENTO/ Video streaming tv: i precedenti sono solo 5 (Serie C, 17 settembre 2023)

DIRETTA CASERTANA BENEVENTO: I TESTA A TESTA

Possiamo parlare della diretta di Casertana Benevento studiandone i precedenti: la partita non si gioca dalla stagione 2015-2016, e in generale nel terzo millennio ha soltanto cinque precedenti. Si parte da un secondo turno di Coppa Italia nell’ottobre 2014, per poi arrivare ad altri quattro scontri nel campionato di quarta divisione: il bilancio ci racconta di due vittorie a testa e uno 0-0 andato in scena qui al Pinto, nel marzo di otto anni fa. Il Benevento ha un ricordo davvero piacevole dell’ultimo incrocio assoluto: era la sfida diretta tra prima e seconda del girone, era finita 6-0 (al Vigorito però) e gli stregoni si erano così lanciati verso quella che sarebbe poi stata una doppia promozione fino alla Serie A.

Video/ Benevento Virtus Francavilla (1-0) gol e highlights: 3 agevoli per i campani (11 settembre 2023)

La Casertana invece ha battuto il Benevento in casa… nel match di andata di quel campionato: era la nona giornata e grazie a quella vittoria i falchetti si erano portati in testa alla classifica del girone C. Vantaggio di Maikol Negro, pareggio di Alessandro Marotta nel recupero del primo tempo e gol decisivo realizzato dallo stesso Negro all’inizio della ripresa. Come finirà oggi questa sfida? Tra poco avremo la nostra risposta che arriverà dal campo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Benevento Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): triplice fischio! (11 settembre 2023)

CASERTANA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Casertana Benevento sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Casertana Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CASERTANA BENEVENTO: DERBY DA NON PERDERE

Casertana Benevento, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio “Alberto Pinto” di Caserta, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C, girone C. Gara ricca di incognite visto che per i rossoblù sarà la prima uscita stagionale dopo il ripescaggio. Sulla carta la dirigenza casertana ha allestito un organico di primo ordine ma tanti calciatori sono arrivati da pochi giorni, cosa che lascia intendere che le prime uscite non saranno semplici. Gli ospiti dal canto loro hanno iniziato la stagione con la sconfitta contro la Turris per poi rifarsi nel match contro la Virtus Francavilla.

DIRETTA/ Turris Benevento (risultato finale 3-1) video: la chiude D'Auria! (Serie C, 3 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Casertana Benevento, match che andrà in scena allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta. Per i padroni di casa esordio stagionale dove mister Cangelosi dovrebbe proporre un 4-3-3 con Venturi tra i pali e il tridente offensivo formato da Curcio, Montalto e Carretta. Per i sanniti, invece, il tecnico Andreoletti dovrà rinunciare agli infortunati Meccariello e Ciano oltre allo squalificato Capellini. Davanti agiranno Marotta e Ferrante mentre in difesa spazio a Berra, Terranova e Pastina.

CASERTANA BENEVENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Casertana Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Sisal per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA