DIRETTA/ Casertana Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (25 febbraio 2024)

DIRETTA CASERTANA BRINDISI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Un’altra partita da vivere insieme in questa diretta di Casertana Brindisi, prima di immergerci però osserviamo insieme i trend statistici delle due squadre: la Casertana sembra essere molto efficace nei primi 30 minuti di gioco, con un impressionante 32% dei suoi gol realizzati tra i minuti 16 e 30, la percentuale più alta del campionato. Tuttavia, la squadra ha una percentuale molto bassa di gol segnati tra i minuti 46 e 60, con solo il 3%, la più bassa del campionato.

D’altra parte, il Brindisi ha dimostrato di essere pericoloso nei minuti finali della prima metà e nell’inizio della seconda, con circa il 29% dei suoi gol realizzati tra i minuti 61 e 75. Speriamo che la disamina sulla matematica vi sis piaciuta, noi vi preghiamo di rimanere collegati poiché ci sono ancora le formazioni ufficiali della diretta di Casertana Brindisi da vedere insieme! (agg. Gianmarco Mannara)

CASERTANA BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Casertana Brindisi sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Casertana Brindisi e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CASERTANA BRINDISI: I PUGLIESI SONO ULTIMI!

Casertana Brindisi, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Alberto Pinto di Caserta, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Pugliesi ancora sul fondo della classifica, l’ultima sconfitta interna contro il Foggia è stata la terza nelle ultime quattro partite e in generale il Brindisi è a digiuno di vittorie in campionato da ben dieci partite consecutive.

Sta lottando invece per un buon piazzamento play off la Casertana che a sua volta però è reduce da una sconfitta, sul difficile campo dell’Avellino: i Falchetti restano comunque al sesto posto in classifica, a cinque punti dal Picerno secondo e questa sfida casalinga può essere sicuramente un’occasione importante per i rossoblu per riprendere la loro marcia e avvicinarsi alla pole position della griglia play off.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA BRINDISI

Le probabili formazioni della diretta Casertana Brindisi, match che andrà in scena allo stadio Alberto Pinto di Brindisi. Per la Casertana, Vincenzo Cangelosi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Venturi; Celiento, Bacchetti, Soprano; Calapai, Casoli, Toscano, Anastasio; Carretta, Tavernelli, Curcio. Risponderà il Brindisi allenato da Giorgio Roselli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saio; Calderoni, Bonnin, Gorzelewski; Vona, Labriola, Pinto, Speranza, Galazzini; Guida, Trotta.

CASERTANA BRINDISI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Casertana Brindisi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Casertana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.32, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Brindisi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











