DIRETTA/ Casertana Catania (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 1 ottobre 2023)

DIRETTA CASERTANA CATANIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Casertana Catania comincia tra pochi minuti, e ci racconta di una squadra di casa che ha iniziato il suo campionato di Serie C nel segno dell’equilibrio: quattro pareggi in altrettante partite, messi in fila contro Benevento, Latina, Potenza e Monopoli. Va ricordato che i falchetti hanno aperto con due settimane di ritardo, dovendo aspettare l’esito del ricorso della Reggina per la loro riammissione; per ora comunque si stanno comportando anche in maniera positiva, perché hanno affrontato squadre di livello e il fatto che non abbiano perso racconta molto bene il loro passo. Il Catania è tornato in Serie C in maniera dominante, ma al piano di sopra le cose sono cambiate.

Gli etnei infatti hanno vinto una sola partita (sia pure di prestigio, contro il Picerno), poi hanno perso due volte con un pareggio ma, soprattutto, in tre delle quattro gare disputate (devono recuperare contro il Brindisi) non sono riusciti a segnare, per un dato che ci racconta di due reti all’attivo che sono quelle della partita da 3 punti e dunque altre tre gare a quota zero gol. Inevitabile allora che a migliorare debba essere l’aspetto offensivo; noi tra poco scopriremo quello che succederà sul terreno di gioco dello stadio Pinto, anzi mettiamoci comodi e lasciamo la scena i protagonisti della partita, perché la diretta di Casertana Catania sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TV CASERTANA CATANIA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Catania sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Casertana Catania in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CASERTANA CATANIA: SQUADRE APPAIATE IN CLASSIFICA

La diretta Casertana Catania, in programma domenica 1 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta, sarà un match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone C. Classifica identica per le due squadre: i rossoblù, infatti, stazionano a quota quattro punti frutto di altrettanti pareggi ottenuti, ultimo dei quali contro il Monopoli nel recupero della prima giornata di campionato. Discorso simile per i rosso-azzurri siciliani che, però, hanno uno score di due sconfitte, una vittoria e un pareggio.

CASERTANA CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Casertana Catania, sfida in programma domenica 1 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta. In casa campana mister Vincenzo Cangelosi si affiderà al consueto 3-5-2 con Tavernelli e Curcio nel reparto offensivo. Nel pacchetto difensivo agiranno Anastasio, Soprano e Celiento. Gli ospiti di mister Luca Tabbiani dovranno verificare le non perfette condizioni dell’esterno offensivo Bocic, al suo posto pronto Marsura. In avanti Di Carmine torna a guidare il reparto in luogo di Sarao.

CASERTANA CATANIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Casertana Catania danno per favorita la squadra campana con il segno 1 proposto a 2.20. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria della compagine siciliana è dato a 3.05 mentre il pareggio si gioca ad una quota di 3.20.

