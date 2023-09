Video/ Casertana Monopoli (1-1) gol e highlights: un punto a testa! (Serie C girone C, recupero 1^ giornata)

VIDEO CASERTANA MONOPOLI (1-1): LA PARTITA

Casertana e Monopoli si spartiscono la posta in palio al termine di questa gara valida per il recupero della prima giornata del girone C del campionato di Serie C. Allo stadio Alberto Pinto di Caserta i padroni di casa partono con grande personalità, e Curcio decide di scaldare immediatamente i guantoni a Perina. Al decimo minuto si sblocca il risultato: Curcio fa partire una conclusione imparabile e gonfia la rete per la terza volta in stagione, risultando sempre decisivo. Gol importantissimo. Dopo la rete dei campani la partita diventa bellissima, con occasioni da una parte e dall’altra, ed i ritmi che si alzano esponenzialmente. I biancoverdi, però, cestinano troppe occasioni.

Nel secondo tempo gli ospiti continuano ad aggredire gli avversari, azzannando il match, ed al 58esimo creano una clamorosa doppia occasione con Iaccarino e Starita, ma la palla non finisce in fondo al sacco. Passano 4 minuti ed il Monopoli trova il meritato pareggio: contropiede micidiale di Starita, che serve Hamlili e chiude l’1-1 raccogliendo al centro dell’area di rigore la sfera dell’1-1. Ripartenza guidata in maniera eccezionale. All’81esimo grandi polemiche di calciatori e pubblico di casa, per un presunto fallo di mano in area, ma il direttore di gara lascia proseguire ritenendo il tocco involontario. Nel recupero non succede più nulla ed il punteggio rimane sull’1-1.

VIDEO CASERTANA MONOPOLI (1-1): TABELLINO

CASERTANA: Venturi G., Celiento D., Sciacca G. (dal 1′ st Calapai L.), Soprano M., Anastasio A. (dal 2′ st Fabbri A.), Damian F. (dal 4′ st Carretta M.), Proietti M., Toscano M., Casoli G., Tavernelli C., Curcio A. (dal 25′ st Montalto A.). A disposizione: Marfella D., Trematerra E., Cadili A., Del Prete M., Matese M., Paglino S., Taurino L.

MONOPOLI: Perina P., Fazio P., Ferrini M., Cargnelutti R., Hamlili Z., Vassallo F. (dal 39′ st Piarulli S.), Borello G., Iaccarino G., Starita E., D’Agostino G. (dal 38′ st Peschetola L.), Spalluto S. (dal 7′ st Santaniello E.). A disposizione:Alloj E., Botis N., Angileri A., Cristallo C., De Santis M., Dibenedetto V., Fornasier M., Mazzotta M., Simone G., Sorgente L. M.

Reti: al 10′ pt Curcio A. (Casertana), al 17′ st Starita E. (Monopoli) . Ammonizioni: al 24′ pt Damian F. (Casertana), al 31′ pt Celiento D. (Casertana), al 2′ st Casoli G. (Casertana), al 30′ st Proietti M. (Casertana) al 45′ pt Cargnelutti R. (Monopoli), al 35′ st Iaccarino G. (Monopoli), al 42′ st Peschetola L. (Monopoli). CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CASERTANA MONOPOLI

© RIPRODUZIONE RISERVATA