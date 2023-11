Diretta/ Casertana Crotone (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie C, 18 novembre 2023)

DIRETTA CASERTANA CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Casertana Crotone evidenzia due formazioni che hanno iniziato bene questa stagione. La classifica li proietta rispettivamente al quinto e settimo posto della classifica con 23 e 21 punti collezionati. Partendo dai padroni di casa sono 5 le vittorie consecutive due delle quali realizzando un poker. I gol totali risultano essere 19 mentre tre meno quelli subiti.

In tema marcatori da segnalare la presenza dell’ex calciatore del Foggia Alessio Curcio, che ha già colpito ben sei volte le porte avversarie; segue il siciliano Adriano Montalto con due reti meno. Crotone che può vantare due calciatori come Tumminello e Gomez che hanno raccolto rispettivamente 6 e 5 reti. I punti del Crotone risultano essere 21, i gol totali 20 mentre 19 quelli subiti. Con 20 gol realizzati in campionato la formazione rossoblù risulta essere il terzo miglior attacco insieme alla Turris. (Marco Genduso)

CASERTANA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Casertana Crotone sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Casertana Crotone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

La diretta della sfida che pone di fronte Casertana Crotone evidenzia due formazioni che è all’interno del proprio passato si sono affrontate per la bellezza di 25 volte. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione che oggi scende in campo in trasferta. Casertana che ha vinto ben 10 scontri affrontando il Crotone che invece risponde con 7 successi. Le restanti 8 partite sono terminate in pareggio. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato il 10 gennaio del 1965.

Il risultato fu di pareggio mentre la gara di ritorno presentò la vittoria del Crotone con il risultato di 1-0. Le due formazioni si sono affrontate principalmente tra gli anni 60 e 70 tornando in campo soltanto nel 2014-2015, che risulta tutt’oggi l’ultima gara giocata tra queste due squadre. Si trattava del secondo turno di Coppa Italia con la Casertana che riuscì a imporsi in casa del Crotone con il risultato di 3-4 dopo i calci di rigore. (Marco Genduso)

Casertana Crotone, in diretta sabato 18 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Alberto Pinto di Casertana, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Dopo un breve periodo di crisi tra settembre e ottobre, nel quale la squadra ha disputato sette partite senza trovare la vittoria, la Casertana ha ritrovato slancio e entusiasmo. Le ultime cinque vittorie consecutive in campionato (l’ultima sul campo della Virtus Francavilla) hanno segnato una notevole ripresa. La squadra di mister Cangelosi ha dimostrato di avere uno degli attacchi più prolifici del girone, con 14 gol segnati nelle ultime cinque partite e solo 6 subiti. Da segnalare il rendimento eccezionale del bomber Curcio, già autore di 6 reti in campionato.

Il Crotone si posiziona attualmente al settimo posto in classifica nel Girone C di Serie C. La squadra di Zauli ha accumulato 21 punti nelle prime tredici giornate di campionato, superando un momento difficile che aveva portato inizialmente all’esonero del tecnico, poi ribaltato con il suo richiamo. Con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite (vittoria interna sul Monterosi nell’ultima uscita), tra campionato e Coppa Italia Serie C, i risultati sembrano confermare la scelta di confermare il tecnico. L’attacco dei rossoblù è il secondo più prolifico del girone, con 20 gol segnati, posizionandosi dietro solo al Picerno che ne ha realizzati 23.

Le probabili formazioni della diretta Casertana Crotone, match che andrà in scena allo stadio Alberto Pinto di Caserta. Per la Casertana, Vincenzo Cangelosi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Damian, Casoli; Tavernelli, Montalto, Curcio. Risponderà il Crotone allenato da Lamberto Zauli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Bove, D’Ursi, Felippe, Petriccione, Crialese, Loiacono, Tribuzzi, Leo, Vuthaj, Tumminello.

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Casertana Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Casertana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











