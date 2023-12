DIRETTA/ Casertana Foggia video streaming tv: pugliesi ok nei precedenti (4 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA CASERTANA FOGGIA: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Casertana Foggia vedono un netto predominio dei rossoneri. Infatti, i Satanelli hanno vinto metà delle partite disputate contro la Casertana per un totale di 12 su 24. Le restanti sono divise in 5 vittorie rossoblu e 7 pareggi. La maggior parte delle vittorie della Casertana sono arrivat tra il 1984 e il 1986 con quattro vittorie in sei partite in questo arcon temporale, compreso un 3-0 in trasferta in Serie C, all’epoca chiamata Serie C1.

Con gli anni però è emerso un netto vantaggio da parte del Foggia come testimoniano le sette vittorie foggiane nelle ultime otto, tra cui tre consecutive. La più recente è l’1-0 del 2021 firmato D’Andrea, preceduto dal 2-0 targato Rocca su calcio di rigore e Vitale. Nel 2017 lo scarto fu ancora maggior con un netto 3-0 grazie alle reti siglate da Mazzeo al 47′, Di Piazza nel secondo tempo al 48′ e di nuovo Mazzeo su rigore al 63′. (aggiornamento di Christian Attanasio)

CASERTANA FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Casertana Foggia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Casertana Foggia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Casertana Foggia, in diretta lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Alberto Pinto di Caserta, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto in zona playoff tra due squadre che vogliono recitare un ruolo di primo piano in questo girone C della terza serie.

La Casertana occupa il quarto posto con 27 punti, frutto di sette vittorie, sei pareggi e due sconfitte. Striscia positiva per i campani, che nell’ultimo turno hanno vinto 0-1 sul campo del Taranto. Il Foggia, invece, condivide il decimo posto con Audace Cerignola e Catania a quota 21 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il ko per 1-2 contro il Latina.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA FOGGIA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i due allenatori, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Casertana Foggia. Partiamo dai campani, il modulo è il consueto 4-3-3: Venturi, Calapai, Sciacca, Celiento, Anastasio, Toscano, Proietti, Paglino, Tavernelli, Montalto, Taurino. Passiamo adesso al Foggia, in campo con il 3-5-2: Nobile, Salines, Carillo, Riccardi, Garattoni, Frigerio, Fiorini, Martini, Vezzoni, Peralta, Tonin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Casertana Foggia vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria della Casertana è a 2,15, il pareggio è a 2,90, mentre il successo del Foggia è a 3,20. Non si prevedono molte reti: Under 2,5 a 1,53 e Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,87 e 1,75.











