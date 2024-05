Video/ Casertana Juventus Next Gen (1-3) gol e highlights: Paglino non basta! (Serie C, 18 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CASERTANA JUVENTUS NEXT GEN: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Pinto la Juventus Next Gen ha la meglio sulla Casertana per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nella prima frazione di gioco i giovani bianconeri cominciano molto bene la partita cercando di prenderne in mano il controllo sin dagli istanti iniziali con le sortite offensive provate da Sekulov al 3′, Hasa al 6′ e pure Cerri intorno all’11’. Il tempo scorre e gli sforzi compiuti dalla Vecchia Signora portano i frutti sperati al 18′ con la rete firmata da Sekulov, bravo ad insaccare il pallone dopo la respinta di Venturi sul pallonetto di Mbangula, e Guerra manca il bis tra il 25′ ed il 29′.

Inutile lo spunto provato da Curcio sul fronte opposto al 26′. Nel secondo tempo la storia del match sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed è Cerri a siglare il gol del raddoppio con l’aiuto di Damiani al 48′. Gli uomini di mister Vincenzo Cangelosi vanno quindi a caccia della rete che possa riaprire le sorti della sfida con un colpo di testa di Celiento al 51′ e di Montalto, che manda la sfera sopra la traversa, al 64′. E’ quindi Guerra a calare il tris in favore dei piemontesi su assist di Cerri al 68′.

Nel finale i Falchetti accorciano le distanze con la rete di Paglino al 90’+2′ ma questa non è sufficiente ai rossoblu per rimontare lo svantaggio acquisito. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Zanotti di Rimini ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Sciacca al 52′ e Celiento all’81’ da un lato, Da Graca al 90’+1′ dall’altro. La vittoria conquistata lontano da casa permette alla Juventus Next Gen di accedere al turno successivo dei playoff di Serie C 2023/2024 mentre la Casertana viene eliminata dalla corsa al campionato cadetto.

