DIRETTA/ Taranto Casertana video streaming tv: ci sono ben 31 precedenti (Serie C, 27 novembre 2023)

DIRETTA TARANTO CASERTANA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Taranto Casertana evidenzia due squadre scendere all’interno del rettangolo di gioco verde dopo essersi ritrovate l’una contro l’altra in ben 31 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti del Taranto che ha ottenuto 14 successi contro i sei della formazione campana. Le restanti 11 partite sono terminate in pareggio. La prima volta che le due squadre si sono affrontate all’interno di un rettangolo di gioco verde risulta essere il 29 settembre con il successo da parte della Casertana con il risultato di 1-0.

Il secondo successo della formazione campana avviene dopo soltanto tre anni vincendo con il risultato di 4-2. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata nel 1990 con il successo della Casertana con il risultato di 3-0 che si ripete anche due anni più tardi. Tra le sfide più importanti dal punto di vista del significato c’è sicuramente il match giocato il 20 luglio 1992, finale di spareggio per la permanenza in serie B. Ad avere la meglio il Taranto con il risultato di 2-1 dopo i calci di rigore. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 28 gennaio 2017 terminata con un pareggio a reti bianche. (Marco Genduso)

TARANTO CASERTANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Taranto Casertana sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Taranto Casertana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Taranto Casertana, in diretta lunedì 27 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Taranto occupa attualmente il settimo posto nel Girone C di Serie C dopo le prime quattordici giornate. La squadra guidata da mister Eziolino Capuano ha dimostrato in questo inizio di stagione la giusta determinazione per perseguire l’obiettivo di qualificarsi ai playoff, dopo aver mancato questa opportunità l’anno scorso. Gli Ionici hanno recentemente interrotto una serie di due sconfitte consecutive, ottenendo una vittoria contro il Brindisi in casa propria. Tuttavia, replicare questo successo contro la Casertana si prospetta come una sfida impegnativa e richiederà soprattutto un ritrovato dinamismo in attacco. I rossoblù hanno segnato solo un gol nelle ultime tre giornate, e l’unico gol è stato determinante per la vittoria nell’ultima partita disputata.

La squadra ospite si colloca al sesto posto in classifica, con 24 punti ottenuti nelle prime quattordici giornate nel Girone C di Serie C. La Casertana arriva a questo scontro diretto in zona playoff dopo un periodo di forma eccellente, con cinque vittorie e un pareggio (nell’ultima sfida casalinga contro il Crotone) nelle ultime sei partite. La formazione di mister Cangelosi ha compiuto un notevole recupero in classifica, dopo un inizio di campionato incerto con quattro pareggi e due sconfitte nelle prime sei giornate. Dopo la promozione dalla Serie D ottenuta la scorsa stagione, i “Falchetti” mirano a emergere come una sorpresa nel Girone C e intendono continuare a stupire, anche di fronte a avversari di prestigio come il Taranto.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO CASERTANA

Le probabili formazioni della diretta Taranto Casertana, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Per il Taranto, Eziolino Capuano schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vannucchi; Riggio, Antonini, Luciani; Mastromonaco, Calvano, Zonta, Ferrara; Kanoute, Cianci, Orlando. Risponderà la Casertana allenata da Vincenzo Cangelosi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Venturi; Calapai, Scacca, Celiento, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli; Tavernelli, Montalto, Taurino.

TARANTO CASERTANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Taranto Casertana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Casertana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

