Diretta/ Casertana Latina (risultato 0-0) video streaming tv: ci prova Calapai!

DIRETTA CASERTANA LATINA (RISULTATO 0-0): CALAPAI PROVA

Allo stadio Alberto Pinto, la Casertana ospita il Latina in occasione di questa gara valida per la ventitreesima giornata del girone C, del campionato di Serie C, dove gli ospiti sono reduci da una vittoria, mentre i campani da due sconfitte consecutive. Cominciano forte i nerazzurri con Fella, che in contropiede cestina completamente la possibilità di andare in vantaggio.

Al 14esimo minuto risponde la formazione padrona di casa, con Calapai che si crea lo spazio per fare male agli avversari, ma Fasolino è provvidenziale nel metterci una pezza. I rossoblù provano a fare la partita, tenendo il pallino del gioco, ma le chance nitide da rete sono molto poche. Match che fatica a decollare.

DIRETTA CASERTANA LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Casertana Latina presenta il match tra due formazioni che in classifica si ritrovano rispettivamente al sesto e decimo posto. Una grande stagione per entrambe le squadre. Casertana che ha raccolto fino a questo momento 38 punti all’interno delle prime 22 gare di campionato. Le reti realizzate sono 29 mentre 5 in meno, quindi 24, quelle subite. Casertana che si trova a un punto dal terzo posto mentre ho tre punti di distanza dal secondo, presieduto dall’Avellino.

Grande merito in zona gol per la posizione assunta quest’anno dai campani che va dato ad Alessio Curcio. L’attaccante ex Foggia è già riuscito ad andare in gol in ben 9 circostanze e non sembrerebbe aver voglia di fermarsi. Dall’altra parte i laziali si ritrovano esattamente a metà della classifica con 30 punti raccolti in 22 partite di campionato. Le reti realizzate dalla squadra nerazzurra sono 24 mentre 29 quelle subite. Latina che arriva al match dopo la vittoria contro il Monterosi nel derby laziale. (Marco Genduso)

CASERTANA LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Casertana Latina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Casertana Latina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

I NEROAZZURRI VOGLIONO VINCERE ANCORA

La diretta Casertana Latina, in programma sabato 27 gennaio alle ore 20:45, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone C. I rossoblu hanno inanellato due sconfitte consecutive, rispettivamente contro il Benevento per 1-0 e col Messina per 2-0. L’ultima vittoria della Casertana è del 6 gennaio nel match con il Monopoli terminato 2-1.

Il Latina è tornato alla vittoria nell’ultimo turno di campionato dopo una serie di tre partite perse di fila contro Taranto, Avellino e Potenza, ritrovando il sorriso nella gara interna contro il Monterosi Tuscia finita 1-0 con gol decisivo di Fella al 52′. I neroazzurri, con questo successo, sono arrivati a quota 30 punti, 8 in meno della Casertana.

CASERTANA LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Casertana Latina vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Venturi, pacchetto arretrato composto da Calapai, Bacchetti, Sciacca e Anastasio. A centrocampo spazio per Damina, Proietti e Toscano mentre in attacco ci saranno Carretta, Tavernelli e il numero dieci Curcio.

Risponde il Latina col 3-4-3. Tra i pali i guantoni saranno affidati a Fasolino, difesa a tre con Rocchi, Marino e De Santis. Nel reparto centrale Perseu e Di Livio in mediana con Ercolano esterno a destra e Paganini sul lato mancino. Davanti avranno il compito di segnare Del Sole, Riccardi e Fella.

CASERTANA LATINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Casertana Latina danno favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo bwin, la X vale tre volte la posta in palio mentre il 2 è dato a 3.20.

Uscirà o no l’Over 2.5? La quota in caso di esito positivo sarà di 2.20 altrimenti 1.58. Il segno Gol lo troviamo a 1.95, il No Gol invece a 1.75.











