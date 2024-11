DIRETTA CASERTANA GIUGLIANO, A COSA PUNTANO LE DUE FORMAZIONI

La diretta Casertana Giugliano è in programma per sabato 23 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Alberto Pinto di Caserta come partita valida per la sedicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I rossoblu sono reduci da una serie di quattro pareggi consecutivi rimediati dalla fine di ottobre che hanno permesso loro di portarsi in quattordicesima posizione solitaria con 15 punti conquistati. I padroni di casa non vogliono certo fermarsi qui, puntando piuttosto a ritrovare pure il successo e mantenersi a debita distanza dalla zona retrocessione.

I gialloblu, invece, si presentano a questo derby tutto campano in sesta posizione con 23 punti, al pari del Catania alle sue spalle a causa di una peggiore differenza punti. Dopo due sconfitte patite contro Potenza e Messina, pure i Tigrotti avrebbero bisogno di ottenere una vittoria e consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. Per dirigere questo incontro è stato selezionato il signor Giorgio Di Cicco, arbitro proveniente dalla sezione AIA di Lanciano, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Ilario Montanelli di Lecco e Giovanni Celestino di Reggio Calabria insieme con il quarto uomo che sarà invece Simone Palmieri di Avellino.

DIRETTA CASERTANA GIUGLIANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per poter vedere la diretta Casertana Giugliano sarà come di consueto necessario possedere un abbonamento valido per Now o Sky, le due piattaforme che detengono dei diritti per la messa in onda delle partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Chi vuole può poi vedere la diretta Casertana Giugliano in streaming video su Sky Go e NOW TV tramite smart phone e tablet sulle applicazioni dedicate oppure dal browser del proprio pc.

CASERTANA GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ora a capire quali saranno le scelte dei due allenatori in relazione agli schieramenti iniziali per la diretta Casertana Giugliano tramite le probabili formazioni della gara del girone C. Mister Iori potrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1 visto contro il Foggia puntando su Vilardi in porta, Gatti, Kontek, Bacchetti e Falasca in difesa, Collodel e Damian in mediana, Paglino, Proia e Bakayoko sulla trequarti alle spalle del centravanti che sarà Deli.

Il tecnico Valerio Bertotto potrebbe invece forse tornare al 3-4-1-2 affidandosi a Russo tra i pali insieme con Minelli, Solcia e Caldore a comporre il resto del reparto arretrato, Oyewale, Giorgione, Celeghin e De Rosa a centrocampo mentre in attacco la coppia offensiva formata da Padula e Balde sarà supportata dal trequartista Ciuferri che agirà alle sue spalle.

CASERTANA GIUGLIANO, LE QUOTE

Diamo adesso un’occhiata insieme a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione al possibile pronostico dell’esito finale per la diretta Caserana Avellino, valevole per il sedicesimo turno di Serie C. Prendendo ad esempio in considerazione quanto pagato da Sisal e Planetwin, possiamo notare che i padroni di casa partono leggermente favoriti rispetto agli ospiti alla vigilia di questo incontro visto che l’1 viene infatti dato a 2.40 mentre il 2 è invece fissato a 2.75. L’x invece è quotato a 3.15 lasciando quindi aperte le possibilità alla chiusura del match con un pareggio. Anche Snai la pensa quasi allo stesso modo offrendo però solo 2.70 per la vittoria dei gialloblu.