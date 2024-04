DIRETTA/ Casertana Sorrento video streaming tv: ecco tutti i numeri del derby (27 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA CASERTANA SORRENTO: TESTA A TESTA

Ci siamo, la diretta Casertana Sorrento è alle porte. Andiamo a vedere i testa a testa per entrare meglio in clima partita. In 23 scontri diretti tra queste compagini, 12 volte ha trionfato la Casertana contro i 5 successi del Sorrento e i 6 pareggi. In totale, i rossoblu hanno segnato 11 gol in più rispetto a quelli realizzati dai rossoneri.

L’andata è terminata in pareggio (1-1) un avvenimento capitato tre volte nelle ultime dodici sfide, dove la Casertana ha avuto una striscia positiva clamorosa da sei vittorie consecutive tra il 1986 e il 2021, subendo solamente due reti. Per trovare invece la gioia campana più vicina bisogna andare negli archivi del 2022, Serie D Girone D, con il 2-1 del Sorrento che dopo 43 anni è tornato a battere la Casertana. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CASERTANA SORRENTO STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Casertana Sorrento è possibile seguire i canali di Sky che trasmetteranno la partita o le piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà possibile anche seguire la diretta testuale con noi che commenteremo i migliori momenti del match.

LA PRESENTAZIONE

Seguiamo insieme la diretta Casertana Sorrento per una sfida che, oggi 27 marzo 2024 alle 18.30, varrà per la 38esima e ultima giornata del Girone C di Serie C. Gli uomini di Cangelosi occupano la quinta posizione a pari punti con il Taranto quarto e ampiamente in zona playoff. La Casertana arriva da una striscia di sei partite di risultati utili consecutivi con il pareggio in trasferta dell’ultima partita per 1 a 1 contro il Giugliano.

Il Sorrento di Vincenzo Maiuri, invece, è alla ricerca dei tre punti per sperare in un posto nei playoff. La classifica parla di un dodicesimo posto a quota 48 punti a sole due lunghezze dal Cerignola decimo. L’ultima partita è stata vinta dagli uomini di Maiuri in casa contro il Catania con un convincente 3 a 2 arrivato dopo un netto vantaggio di 3 a 0.

CASERTANA SORRENTO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo a capire le probabili formazioni della diretta Casertana Sorrento di Serie C con entrambi gli allenatori vicini ad una parziale conferma degli undici scesi in campo nell’ultima giornata. Cangelosi può aggrapparsi alla grande condizione di Alessio Curcio reduce da quattro reti nelle ultime quattro partite giocate e pronto a mettersi al centro del centrocampo. Per la prima punta, Rovaglia e Proietti si giocano il posto in cerca di un gol che manca da troppe giornate.

Per Vincenzo Maiuri le scelte saranno delicatissime e potrebbero decidere le sorte di un’intera stagione giocata dal Sorrento. Maiuri si baserà su De Francesco e Ravasio con 7 e 12 gol all’attivo per entrambi e con il dovere di trascinare la squadra verso i tre punti.

CASERTANA SORRENTO, LE QUOTE

Per la diretta Casertana Sorrento l’ago della bilancia dei favori dei bookmaker pende decisamente a favore dei padroni di casa. Vittoria della Casertana fissata a 1.65, quota per l’eventuale pareggio proposta 3.40 mentre sale fino a 4.50 la quota per il successo esterno del Sorrento. Quote che si riferiscono indicativamente a quanto proposto dall’agenzia Snai per questo derby campano.

