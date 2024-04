DIRETTA/ Sorrento Catania video streaming tv: questa sera sarà il quinto incrocio (Serie C, 21 aprile 2024)

DIRETTA SORRENTO CATANIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Sorrento Catania si porta dietro la bellezza di cinque partite e che in piccola parte favorisce la formazione rossoblu, che infatti ha una vittoria in più sulle due del Sorrento, ottenuta dopo i calci di rigore nella stagione 74/75 in un turno di Coppa Italia decisi appunto dagli undici metri. La seconda dei campani invece è abbastanza recente, solo un anno fa quando le due squadre si trovavano ancora in Serie D e per lo scudetto riuscì a vincere la formazione odierna di casa.

Guardando i numeri storicamente si segna poco, infatti solo un 2-0 ed è quello appena raccontato, per il resto vittorie per un gol di scarto da parte del Catania e nessun pareggio. Vedremo se anche oggi ci sarà lo stesso trend storico e vedremo se gli dei del calcio continueranno ad avere una favorita storica oppure se le carte in tavola quest’oggi cambieranno. Scopriamolo insieme nella diretta di Sorrento Catania! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SORRENTO CATANIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Sorrento Catania sarà riservata come, sempre per quanto riguarda le partite del campionato di Serie C, agli abbonati della pay tv satellitare, con Sky Sport che offrirà la diretta di questa partita così come tutte le altre in categoria, senza dimenticare la possibilità di usufruire dell’applicazione Sky Go per andare a seguire anche via internet le emozioni della diretta Sorrento Catania.

SORRENTO CATANIA: TRA PLAYOFF E SALVEZZA!

La diretta di Sorrento Catania sarà una sfida sicuramente delicata nel rush finale delle due formazioni: si giocherà a Potenza, al “Viviani”, orario d’inizio alle ore 20.00 uguale nel girone C per tutte le sfide di campionato. Prosegue la strana rincorsa degli etnei che, con la Coppa Italia di Serie C in tasca, devono però evitare di farsi risucchiare nei play out per andarsi a giocare invece la Serie B partendo dal secondo turno Nazionale dei play off. La vittoria nel derby contro il Messina ha messo sicuramente sulla giusta strada i rossoazzurri.

Il Catania infatti ha ora due lunghezze di vantaggio sulla Turris quintultima, mentre il Sorrento e a +3 rispetto agli etnei e a +5 sul quintultimo posto. Importantissimo l’obiettivo della salvezza diretta per i campani che, dopo una stagione intera in esilio, se si confermassero tra i professionisti punterebbero per la prossima stagione a tornare tra le mura amiche dello stadio “Italia”, anche se l’ultima sconfitta in casa del Brindisi è stato il terzo ko nelle ultime quattro gare di campionato, il che ha impedito di festeggiare già la salvezza matematica.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO CATANIA

Per la diretta Sorrento Catania quali formazioni si fronteggeranno al “Viviani” di Potenza? Per il Sorrento poche novità in vista per il tecnico Vincenzo Maiuri, confermato il modulo 4-3-3 con l’estremo difensore Albertazzi alle spalle di una difesa a quattro composta da Vitiello, Blondett, Fusco e Loreto; i tre di centrocampo saranno La Monica, De Francesco e Cuccurullo mentre sul fronte offensivo si muoverà il tridente formato da Vitale, Ravasio e Martignano. Per quanto concerne il Catania mister Michele Zeoli andrà avanti con il 3-5-2 con Furlan tra i pali e una difesa a tre formata da Monaco, Kontek e Castellini; i cinque di centrocampo saranno Bouah, Peralta, Quaini, Welbeck e Cicerelli mentre il tandem offensivo sarà quello con Cianci e Di Carmine.

QUALI SONO LE QUOTE DI SORRENTO CATANIA

Chi vorrà scommettere sulla diretta Sorrento Catania, come potrà orientarsi? Prendiamo a riferimento come sempre le quote offerte dall’agenzia Snai, che propongono un quadro estremamente equilibrato. La vittoria del Sorrento viene proposta a una quota di 2.60, ci sarà un moltiplicatore di 2.90 sulla posta eventualmente piazzata su un pareggio, se dovesse invece essere il Catania a prendersi l’intera posta la quota fissatà è di 2.50.











