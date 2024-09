CASERTANA TURRIS, SI AFFRONTANO DUE SQUADRE IN DIFFICOLTÀ

Per chiudere il sabato della quarta giornata del Girone C di Serie C andiamo a seguire insieme quella che sarà la diretta Casertana Turris alle ore 20.45. Allo Stadio Alberto Pinto di Caserta è tutto pronto per un match che varrà tre punti importantissima ai fini della classifica e degli obiettivi futuri delle due squadre.

I padroni di casa sono in grande difficoltà e si trovano al sedicesimi dopo tre giornate dove sono arrivati solo due pareggi contro Picerno e Latina. Una sola vittoria, invece, per la Turris che è riuscita superare il Latina per 2 a 0 nell’ultima giornata ma rimane ancora in difficoltà.

DIRETTA CASERTANA TURRIS, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la Serie C e la diretta Casertana Turris sarà necessario essere abbonati a Sky che ha l’esclusiva insieme al servizio streaming di NOW TV. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che racconterà i momenti salienti e le emozioni di questa partita.

CASERTANA TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni della diretta Casertana Turris valevole per la quarta giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa della Casertana si imposteranno ancora su un 3-4-3 con Iori pronto a schierare Gatti e Proia nel delicato ruolo dell’esterno di centrocampo. Galletta e Carretta saranno le due ali a sostegno di Satriano con Asencio e Mancini in cerca di minutaggio.

La Turris di Mirko Conte ha trovato stabilità nell’ultima uscita contro il Latina ed è pronta a riproporre un undici ricco di conferme. Scaccabarozzi, Giannone e Trotta formeranno il tridente con Morrone e Casarini a sostegno. Onofrietti e Boli saranno i due esterni del 3-4-3.

CASERTANA TURRIS, LE QUOTE

Da Bwin andiamo anche a vedere quali sono le proposte per le quote della diretta Casertana Turris. I padroni di casa partono con il favore del pronostico anche per via del fattore campo che fa arrivare l’1 fino a 1,85. Il pareggio X si ferma a 3,30 mentre il 2 per la vittoria degli ospiti sale ed arriva fino a 3,60.