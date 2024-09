DIRETTA TURRIS LATINA, INIZIO IN SALITA

Ancora zero vittorie per le due squadre in campionato. La diretta Turris Latina potrebbe regalare la prima gioia ai biancorossi o ai nerazzurri, rispettivamente a zero e due punti in classifica dopo due turni. Il fischio d’inizio sarà alle ore 20:45 di sabato 7 settembre 2024.

La Turris è ancora a secco non solo di vittorie ma anche di gol fatti, una situazione molto complicata dopo 180 minuti di Serie C. Le due sconfitte sono arrivate con lo stesso identico risultato: 2-0 sia contro il Monopoli sia con il Potenza.

Al Latina è andata leggermente meglio, anche se siamo lontani da ciò che ci si aspettava prima del via del campionato. Il primo 1-1 è arrivato con la Casertana, rimasta per giunta in 10 uomini al 48′ e sotto di un gol al 50esimo. L’altro segno X è stato contro il Taranto in trasferta.

DOVE VEDERE DIRETTA TV TURRIS LATINA, STREAMING VIDEO

Passiamo ora a dove vedere la diretta Turris Latina. Il terzo turno di Serie C di queste due formazioni sarà visibile come al solito su Sky oppure NOW.

Se invece vorreste seguire la partita in diretta streaming, vi basterà scaricare le applicazioni di Sky e NOW su qualsiasi dispositivo mobile.

LE PROBABILI FORMAZIONI TURRIS LATINA

Adesso è il momento delle probabili formazioni della diretta Turris Latina. I padroni di casa si schiereranno col 3-4-2-1 con Marcone difeso qualche metro più avanti da Frasca, Ricci e Desiato. Agiranno da esterni Nicolao, Pugliese, Scaccabarozzi e Porro. Il duo Nocerino e Giannone supereranno Solmonte.

Il Latina invece risponderà con il 4-3-1-2: Zacchi tra i pali, difesa a quattro con Di Renzo, Marenco, Cortinovis e Saccani. A centrocampo Ciko, Petermann e Scravaglieri. Di Livio sarà il trequartista titolare dietro a Bocci e Mastroianni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TURRIS LATINA

Infine ecco il capitolo riguardante le quote per le scommesse sulla diretta Turris Latina. I favori dei pronostici sono dalla parte degli ospiti a 1.77, ben più basso dell’1 fisso a quattro volte la posta in palio o al segno X del pareggio a 3.40.

Il Gol è fissato a 2.05, una quota maggiore confronto al No Gol a 1.63. C’è anche differenza tra Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.55.