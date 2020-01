Diretta Casertana Virtus Francavilla/ Streaming video tv: sfida incerta (Serie C)

Casertana Virtus Francavilla sarà diretta dal signor Federico Longo e, in programma alle ore 15:00 di domenica 19 gennaio, rientra nel programma della 22^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020. I falchetti continuano a inseguire la zona playoff, che è distante solo un punto: il pareggio di Rende nell’ultimo turno è stato deludente e ha impedito di entrare nelle prime dieci della classifica del girone C, la concorrenza è folta e dunque i rossoblu sanno di non poter perdere altro tempo. L’avversario di oggi sta facendo peggio rispetto alle ultime stagioni: la Virtus Francavilla, già presenza concreta ai playoff, quest’anno è appena sopra la zona calda ma con una vittoria oggi aggancerebbe la Casertana, dunque graduatoria corta e pareggio tutto sommato positivo, senza reti, arrivato settimana scorsa contro il Catania. Aspettiamo allora la diretta di Casertana Virtus Francavilla; nel frattempo possiamo fare una breve analisi su quelle che potrebbero essere le scelte da casertanparte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Casertana Virtus Francavilla, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA

Solito 3-5-2 per Ciro Ginestra in Casertana Virtus Francavilla: Clemente, Caldore e Rainone a protezione del portiere Cerofolini che è favorito su Crispini, poi due laterali che dovrebbero essere Leonardo Longo e Zito a supportare un centrocampo nel quale D’Angelo e Santoro si divideranno i compiti di regia, avendo in Varesanovic la mezzala d’assalto. Davanti, è tornato Castaldo che sarà naturalmente titolare; con lui uno tra Starita e Floro Flores, con il primo ancora favorito. La Virtus Francavilla se la gioca con un modulo speculare: davanti al portiere Poluzzi dovrebbero giocare Tiritiello, Caporale e Delvino, Nunzella insidia la maglia di Sparandeo a sinistra mentre Albertini sarà l’esterno destro. Mediana con Risolo stretto tra Mastropietro e Zenuni, anche se Andrea Bovo potrebbe partire dal primo minuto; la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Leonardo Pérez e Federico Vazquez, con Puntoriere sornione che attende la sua occasione.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Casertana Virtus Francavilla stilato dall’agenzia di scommesse Snai dà ragione ai padroni di casa, anche se per poco: il segno 1 per la vittoria dei falchetti vale infatti 2,05 volte la somma messa sul piatto, mentre il successo esterno che è regolato dal segno 2 vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 3,45 volte quanto investito. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X, porta in dote 3,20 volte la vostra puntata.



