Diretta/ Catania Audace Cerignola video streaming tv: la storia è iniziata nel 1936! (15 marzo 2024)

DIRETTA CATANIA AUDACE CERIGNOLA: TESTA A TESTA

Siamo quasi pronti allo spettacolo della diretta Catania Audace Cerignola. Prima di addentrarci nella sfida tra siciliani e pugliesi andiamo a vedere i precedenti tra le due squadra, anche se faremo veramente in fretta. Questo poiché sono solamente due i precedenti tra queste compagini, il primo addirittura del 1936. Era il terzo turno della Coppa Italia e un rigore di Nicolosi. La sfida più recente è invece dell’andata: stesso risultato, ma a favore dei gialloblu grazie a Malcore.

Visto che i testa a testa finiscono qui, andiamo a vedere un attimo i risultati recenti delle squadre. Il Catania arriva da tre gare negative di fila dopo la conquista della finale di Coppa Italia Serie C. I siciliani hanno perso con l’Avellino e pareggiato sia con il Monterosi Tuscia che con il Potenza. L’Audace Cerignola se la passa ancora peggio con la vittoria che manca dal 4-2 contro il Crotone del 27 gennaio. Da quel momento, tre sconfitte e cinque pareggi in 8 partite. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CATANIA AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Catania Audace Cerignola dovrà essere eseguito un abbonamento alla piattaforma televisiva di Sky. Altrimenti sarà possibile seguire il match anche sulla piattaforma di streaming online di NowTv facendo parte dell’ecosistema Sky.

LA PRESENTAZIONE

Tutto è pronto per poterci immergere nella diretta di Catania Audace Cerignola, scontro valido per il 32esimo turno di Serie C che partirà proprio oggi 15 marzo 2024 alle ore 20,45. I siciliani, attualmente quindicesimi in classifica, hanno registrato una serie di sconfitte e pareggi nelle ultime settimane, con l’ultima partita che si è conclusa con un deludente 0-0 contro il Potenza.

La squadra di casa cercherà di risollevare le proprie sorti e conquistare tre punti cruciali per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Gli ospiti pugliesi invece, undicesimi in classifica, sono reduci da una sconfitta nel derby contro il Monopoli, dove sono stati battuti per 1-3.

CATANIA AUDACE CERIGNOLA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo come di consueto l’attenzione dalla diretta di Catania Audace Cerignola alle probabili formazioni del match: i padroni di casa, desiderosi di migliorare la propria situazione in classifica, sembrano puntare su Welbeck a centrocampo.

Spostandoci invece, gli ospiti pugliesi sembrano affidarsi a Vuthaj, il quale ha mostrato una forma eccezionale nell’ultima partita. Vuthaj, autore anche di un gol nel recente derby contro il Monopoli, si candida a essere un elemento chiave nell’attacco di Cerignola.

CATANIA AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Analizziamo le quote della diretta di Catania Audace Cerignola grazie al sito di Snai: il segno 1 che farebbe vincere i siciliani è quotato 2,3 mentre per i pugliesi la quota è di 1,9. Il pareggio invece si attesta sul 2,7.











