DIRETTA CATANIA AUDACE CERIGNOLA: SFIDA PLAYOFF AL MASSIMINO

Sfida di alta classifica al Massimino di Catania che ospiterà la diretta Catania Audace Cerignola valida per la sesta giornata del Girone C di Serie C. Entrambe le squadre navigano nella zona alta della classifica e sono in una buona posizione per giocarsi i playoff a fine anno.

I padroni di casa hanno iniziato la stagione con quattro partite da imbattuti ma si sono fermati in casa del Giugliano nell’ultima giornata perdendo per 3 a 2. Molto simile il percorso dell’Audace Cerignola che ha perso l’ultima partita in casa contro il Potenza dopo una serie di tre vittorie in quattro partite giocate.

DIRETTA CATANIA AUDACE CERIGNOLA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi neanche un minuto della diretta Catania Audace Cerignola bisognerà sottoscrivere un abbonamento ai canali Sky o al servizio di streaming NOW TV. Sarà, inoltre, possibile seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sulle azioni principali e l’andamento del match.

CATANIA AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad approfondire il discorso relativo alle probabili formazioni della diretta Catania Audace Cerignola. Il Catania di Domenico Toscano schiererà ancora il 3-4-2-1 con Roberto Inglese a fare da totem offensivo per favorire gli inserimenti di Luperini e Stoppa dalla trequarti e di Raimo e Anastasio dal centrocampo.

Giocherà 3-5-2, invece, l’Audace Cerignola di Giuseppe Raffaele pronto a schierare la coppia formata da Salvemini e Cuppone per impensierire la difesa dei catanesi. Tascone, Campomaggio e Angel Maza dovrebbe tornare ad essere il centrocampo titolare con Bianchini che rimane in ballottaggio con lo spagnolo per una maglia da titolare.

CATANIA AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Analizzando brevemente le quote della Snai sulla diretta di Catania Audace Cerignola scopriamo una situazione di equilibrio ma con gli etnei leggermente favoriti, visto che il segno 1 sulla loro vittoria ha un valore che equivale a 2,20 volte l’importo investito mentre il segno X per il successo dell’Audace Cerignola porta in dote una vincita che ammonta a 3,15 volte la giocata, molto vicina anche l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X, con una previsione di 3,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul tavolo.